FX ha pubblicato il primo teaser della seconda stagione di What We Do in the Shadows

Dopo l'annuncio della data della premiere di What We Do in the Shadows, ecco arrivare finalmente il primo teaser della seconda stagione della serie spin-off dell'omonimo film diretto da Taika Waititi.

Così come la pellicola originaria prodotta in Nuova Zelanda e la prima stagione che è arrivata in Italia lo scorso 31 ottobre, anche in What We Do in the Shadows 2 sembra che le situazioni paradossali, l'ironia e il no sense non mancheranno.

Nel breve video teaser dalla durata di trenta secondi, reso disponibile dal network statunitense FX, possiamo notare immediatamente lo stile irriverente che contraddistingue la serie. In pochi ma esilaranti istanti possiamo vedere uno spettacolo di marionette organizzato da Guillermo (Ugo De Cesare), mentre i personaggi di Nandor (Kayvan Novak), Nadja (Natasia Demetriou), Laszlo (Matt Berry) e Robinson (Mark Proksch) assistono allo spettacolo in un mix di divertimento e imbarazzo.

La seconda stagione dello show ideato da Taika Waititi e Jermaine Clement sarà composta da dieci episodi e farà il suo debutto all'interno della programmazione di FX e successivamente all'interno della piattaforma di Hulu. Tra i nuovi membri del cast che faranno il proprio esordio all'interno della serie, segnaliamo la presenza di Mark Hamill in What We Do in the Shadows.