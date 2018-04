FX rilascia il primo trailer della serie dance musical Pose

Andrà in onda a partire da Domenica 3 giugno l’ultima produzione dell’emittente televisiva FX, canale apprezzato da tanti per show televisivi come Legion, Sons of Anarchy o Fargo. Oltre alla data di trasmissione della premiere il network ha anche pubblicato il primo trailer del serial che ci consente di dare uno sguardo in anteprima.

Ambientato negli anni ’80, Pose esplorerà la giustapposizione di diversi segmenti di vita e di società nella città di New York: il mondo della danza, l’ascesa della lussuosa era Trump e le scene letterarie e sociali del centro città. Evan Peters (X-Men: Apocalisse) e Kate Mara (House of Cards, Fantastic 4 – I fantastici quattro) interpreteranno una coppia del New Jersey, Stan e Patty, risucchiata dal glamour e dagli intrighi della New York degli anni ’80. James Van Der Beek, invece, volto conosciuto dai più per la partecipazione nella serie tv Dawson’s Creek, impersonerà il kingpin della finanza Matt.

Ryan Murphy farà, dunque, la storia della televisione dopo aver chiamato a raccolta il più grande cast di attori transgender in veste di regular in una produzione televisiva. Pose, infatti, affronterà non a caso argomenti inerenti alla comunità LGBTQ.

Prodotto dalla Fox 21 Television Studios e dalla FX Productions, Pose si compone di otto episodi. Vi ricordiamo che la prima puntata andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 3 giugno.