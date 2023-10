FX, nuova serie dal creatore di The Bear: di cosa parlerà?

Sicuramente in molti negli ultimi mesi si saranno approcciati alla serie The Bear, uno spettacolo che mostra in maniera decisamente anticonvenzionale quella che è la vita dietro ai fornelli dei cuochi che lavorano ai fornelli, che ci mostra come non tutto quello che appare è realmente come sembra.

FX è al lavoro su una nuova serie tv, che sarà realizzata dalla co-showrunner di The Bear Joanna Calo e del regista di Blindspotting Carlos Lopez Estrada . La serie sarà basata su un segmento di This American Life del 2021 intitolato "I Was a Teenage Smuggler".

Lo show sarà una commedia ed il primo episodio sarà diretto dallo stesso Estrada. La storia si incentra su un gruppo di adolescenti che vengono reclutati dal cartello messicano per contrabbandare migranti passando dal confine degli USA, visto che secondo quanto riportato dalle leggi sulle immigrazioni chiunque abbia meno di diciotto anni non è perseguibile.

Sicuramente le premesse sono buone, specie per chiunque abbia visto la serie con protagonista Jeremy White non può che essere una garanzia la presenza di Joanna Calo anche come produttore esecutivo, con lei anche lo stesso Estrada e Kevin Sieff.

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più ecco la nostra recensione di The Bear. Oltretutto, avete visto la fantastica fan art con Tom Welling?