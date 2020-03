G.I. Joe: Hasbro rende disponibile su Youtube la serie cult degli anni '80

Prima che arrivasse The Rock con G I Joe La vendetta, il personaggio ha conquistato gli spettatori degli anni '80 con una serie animata divenuta subito un cult. Grazie ad Hasbro è possibile ritornare a seguire le avventure originali di G.I. Joe e del gruppo di eroi americani direttamente su Youtube.

Per combattere la noia della quarantena non c'è niente di meglio di un tuffo nel passato, per riscoprire i tratti tipici dell'animazione di quegli anni. Al momento sono stati caricati i primi tre archi narrativi della serie, intitolata G.I. Joe: A Real American Hero, e includono The Pyramid of darkness (in 5 parti), The M.A.S.S. Device (4 parti) e The Revenge of Cobra (5 parti).

Gli episodi durano poco più di 20 minuti e sono ovviamente in lingua originale. La serie ha debuttato nelle televisioni americane nel 1983 ed è arrivata in Italia nel 1987. Con la storyline di The Pyramid of darkness è iniziata la prima stagione vera e propria, composta da 65 episodi.

La sinossi recita: "G.I. Joe: A Real American Hero segue un gruppo di soldati di elite durante la loro battaglia contro la malvagia organizzazione Cobra. Questi eroi sconvolgono il piano di dominio del mondo della COBRA ad ogni occasione, riuscendo intelligentemente ad impedirle di controllare il tempo, di produrre armi potentissime e di creare super soldati geneticamente modificati".

Quella di Hasbro non è l'unica iniziativa del genere: anche molti editori italiani, ad esempio, hanno reso gratuiti molti fumetti da leggere in quarantena.