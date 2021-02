G.I. Joe, in lavorazione una serie tv su Lady Jaye per Amazon

L'universo di G.I. Joe si espande, e ai film si va ad aggiungere una serie tv in lavorazione per Amazon tutta incentrata sul personaggio di Lady Jaye.

È stata annunciata nelle ultime la produzione di una serie tv live-action appartenente all'universo di G.I. Joe.

Da una collaborazione Paramount Television Studios, eOne e Skydance Television nascerà infatti una storia standalone dedicata a Lady Jaye, il personaggio la specialista delle operazioni segrete del team interpretata sul grande schermo dall'attrice di Supernatural e Agents of S.H.I.E.L.D. Adrianne Palicki, unitasi al cast dei film in occasione del sequel, G.I. Joe - La Vendetta.

Lo show, pur essendo a sé, sarà comunue connesso al più grande universo di G.I. Joe.

Erik Oleson (Carnival Row, Daredevil, The Man in the High Castle), ideatore e showrunner della serie, farà anche da produttore esecutivo assieme a Lorenzo DiBonaventura, già produttore del franchise dei Transformers.

Al momento, non abbiamo altre informazioni sull'inizio della produzione o una possibile data di uscita di G.I. Joe: Lady Jaye, né sappiamo se sarà proprio la Palicki a tornare nel ruolo, ma vi terremo aggiornati.

Intanto, in questo 2021 dovremmo vedere arrivare sullo schermo anche G.I. Joe Origins: Snake Eyes con protagonista Henry Golding, rimandato ancora una volta nei mesi scorsi a causa della pandemia.