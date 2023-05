G.I. Joe: la serie su Lady Jane diventerà un film prodotto da Paramount

A quanto pare Amazon ha rinunciato a realizzare una serie TV di G.I. Joe incentrata sul personaggio di Lady Jane. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il pilota della serie non ha ricevuto l'approvazione e il via libera e verrà rielaborato in un film che sarà prodotto da Paramount e diventerà il prossimo capitolo della saga cinematografica action.

Nel febbraio del 2021 era stato rivelato che Paramount aveva iniziato lo sviluppo di una serie live-action sui G.I. Joe incentrata su Lady Jaye che sarebbe approdata su Amazon Prime Video. La serie sarebbe stata una storia a sé stante con collegamenti al più ampio universo dei G.I. Joe, ma alla fine il progetto non è andato in porto. Tuttavia, nel corso di una recente intervista con Collider, Lorenzo di Bonaventura ha spiegato che l'episodio pilota della serie, che non è stato approvato, sarà rielaborato per la realizzazione del prossimo film sui G.I. Joe della Paramount.

"Abbiamo sviluppato un pilota con Amazon", ha spiegato il produttore. "Era prima di Paramount+, proprio quando Paramount+ stava per debuttare. Non è andato in porto. Stiamo discutendo molto su come rielaborarlo in un film e quindi direi che molto probabilmente lo vedrete realizzarsi. Quanto presto è sempre impossibile dirlo. Per molto tempo non ci sono state conversazioni attive. Adesso ci sono molte cose in ballo".

Creato dal compianto Donald Levine, il franchise mediatico dei G.I. Joe, amatissimo dai fan, è stato lanciato originariamente nel 1964, come linea di giocattoli ed espandendosi fino a includere fumetti, cartoni animati per la TV e film d'animazione. Il primo film di Paramount Pictures sui G.I. Joe, G.I. Joe - La nascita dei Cobra, è uscito nelle sale nel 2009.

Il sequel, G. I. Joe - La vendetta, è arrivato nel 2013 (con Adrianne Palicki nel ruolo di Lady Jaye). Entrambi i film sono stati accolti da recensioni prevalentemente negative, anche se hanno ottenuto discreti risultati al botteghino. La nascita dei Cobra ha incassato 302,5 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione di 175 milioni di dollari, mentre La vendetta ha guadagnato 375,7 milioni di dollari a fronte di un budget stimato tra i 130-155 milioni di dollari.

Un terzo film della serie principale, intitolato G.I. Joe: Ever Vigilant, è in fase di sviluppo almeno dal 2017. Ad oggi, il sequel di La vendetta non è ancora stato realizzato, anche se si suppone che sia ancora una possibilità. Tuttavia, la Paramount ha realizzato uno spin-off/reboot intitolato Snake Eyes: G.I. Joe - Le origini nel 2021. Snake Eyes avrebbe dovuto far ripartire il franchise live-action di G.I. Joe, con il rifacimento di alcuni ruoli chiave.

Tuttavia, proprio come La nascita dei Cobra e La vendetta, Snake Eyes non ha impressionato la critica. Il tentativo di reboot è stato anche una flop al botteghino, con 40,1 milioni di dollari racimolati in tutto il mondo a fronte di un budget stimato tra gli 88-110 milioni di dollari.