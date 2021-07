G.I. Joe, dopo Snake Eyes in arrivo una nuova serie animata?

Il franchise di G.I. Joe sta avendo un nuovo Rinascimento in casa Hasbro tra il film con protagonista Henry Golding, Snake Eyes: G.I. Joe Origins, e la serie tv live-action dedicata a Lady Jaye in sviluppo per Amazon Prime Video, e pare che non ci si fermerà qui... Sarebbe infatti in arrivo una nuova serie animata.

Il 2021 sarà anche l'anno del ritorno di G.I. Joe al cinema con Snake Eyes: G.I. Joe Origins, ma il 2022 potrebbe essere quello che vedrà il franchise conquistare nuovamente il piccolo schermo.

Per il prossimo anno sarebbero infatti in programma non una, ma ben due serie tv dedicate al mondo fantascientifico targato Hasbro: uno show live-action prodotto da Erik Oleson (Carnival Row, Daredevil, The Man in the High Castle), ideatore e showrunner della serie, e Lorenzo DiBonaventura (produttore del franchise di Transformers) di cui vi avevamo già parlato in precedenza; e una serie tv animata che sarebbe stata presentata alla Licensing Con Brazil da Marcelo Masotti, Head of Licensing della divisione brasiliana di Hasbro.

Stando a quanto riportato da HissTank.com, sito che si occupa di tutto ciò che è G.I. Joe, la serie dovrebbe debuttare con una prima stagione nel 2022, alla quale seguirà una seconda nel 2023. Al momento non è noto quale network o piattaforma streaming la distribuirà, né quale sarà il suo focus principale, ma pare sia stata mostrata una breve clip in anteprima che mostrava tra i suoi protagonisti Snake Eyes e Storm Shadow.

Ovviamente attendiamo ulteriori aggiornamenti in merito, ma i fan di G.I. Joe possono esultare: il brand è più forte che mai.