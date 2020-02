Gabriel affronta Gamma nel trailer della decima puntata di The Walking Dead 10

Mentre continuano le indiscrezioni su The Walking Dead 10, vi segnaliamo il nuovo promo della decima puntata della stagione attualmente in onda, che ci fa vedere una breve anteprima dei prossimi avvenimenti dello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman.

L'episodio si intitola "Stalker" e andrà in onda domenica, primo marzo. Nel video, che potete trovare in calce alla notizia, vediamo che Gamma ha raggiunto la comunità di sopravvissuti di Alexandria, ma per l'alleata di Alpha sarà difficile riuscire a guadagnare la fiducia del gruppo guidato da Carol, Daryl e gli altri, in particolare ora che Gabriel è al comando, mentre gli altri si trovano ancora intrappolati nelle grotte in cui sono stati rinchiusi dopo un attacco a sorpresa dei Sussurratori.

Ecco la breve sinossi ufficiale dell'episodio sceneggiato da Jim Barnes: "Il nostro gruppo deve difendere Alexandria da una forza esterna", alla regia troviamo invece Bronwen Hughes, famoso per il suo lavoro in serie di successo quali "Breaking Bad", "Better Call Saul", "13 Reasons Why" e che dirigerà per la prima volta una puntata dello show sugli zombie prodotto da AMC.

Se cercate altre indiscrezioni sulla trama della decima stagione vi segnaliamo il titolo dell'episodio finale di The Walking Dead 10, che secondo molti ha rivelato il destino di uno dei sopravvissuti di Alexandria.