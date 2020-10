Gabriel Garko si confessa a Verissimo: 'Sono stato con un uomo per 11 anni'

Dopo il suo coming out al GF Vip, in un'intervista rilasciata a Verissimo, Gabriel Garko racconta tutta la verità sulla sua vita privata, rivelando di aver tenuto nascosta per ben 11 anni, la relazione con un altro uomo.

"Ho avuto la mia prima vera relazione con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni", esordisce l'attore nello studio di Silvia Toffanin. "Quattordici anni fa ho deciso di rompere tutti gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione complessa. Quando venivano a cena gli amici,lui a fine serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo".

Garko rivela di aver trovato il coraggio di fare coming out solo a 48 anni per via della sua carriera, che spesso lo ha costretto ad interpretare ciò che non era: "Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono cucito addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo lavoro, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. All'inizio l'ho preso come un gioco, poi man mano mi sono trovato incastrato e oppresso in qualcosa che non ero. Ma oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro. Finalmente da tre anni e mezzo a questa parte, stando lontano dai riflettori, ho avuto la possibilità di stare dentro la mia pelle. Ho capito che non stavo più bene e quindi ho avuto bisogno di uscirne".

Ora Gabriel Garko si sente più sicuro di se, e quindi ha deciso di raccontare anche tutta la verità sulle sue pseudorelazioni passate tra cui quella con Eva Grimaldi:"Io e Eva abbiamo vissuto otto anni insieme. Siamo stati una coppia, forse mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L'ho amata veramente tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero".

L'attore torinese ha rivelato di sentirsi finalmente bene con se stesso e grazie soprattutto all'appoggio della sua famiglia, è pronto per una nuova storia d'amore: "Ho vissuto momenti molto difficili, in cui ho avuto pensieri brutti, ma oggi sono felice di quello che sono e forse non lo sarei se non avessi avuto il costante appoggio della mia famiglia. Adesso la gente potrà conoscermi per quello che sono veramente. Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene. E’ una storia appena iniziata".