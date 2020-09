Gabriel Garko torna a parlare dopo il suo coming out: 'Ora tutti mi apprezzano'

Il coming out di Gabriel Garko è forse l'argomento più discusso del momento. Il noto attore ha velatamente rivelato la sua omosessualità durante una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip e ora sono in molti a volerlo come ospite nei propri programmi televisivi.

Ora attraverso i microfoni di Barbara D'Urso, Gabriel ha raccontato di essere rimasto piacevolmente sorpreso dalla reazione del pubblico. Non credeva di poter ricevere un supporto del genere e di suscitare un così grande apprezzamento per le sue parole. La conduttrice nel corso di Pomeriggio Cinque ha letto un messaggio inviatole da Garko per raccontare il suo stato d'animo.

La D'Urso nel corso del suo programma ha detto: "Ora vi leggerò un bellissimo messaggio che il mio amico Gabriel Garko mi ha scritto ieri sera. Lui mi ha detto ‘se vuoi leggilo pure in trasmissione’. Durante la diretta di Live mi ha scritto: ‘Ovviamente per me non è cambiato nulla, ma sono sorpreso che tutti o quasi mi apprezzino più ora di prima. Questo è dovuto ‘all’educazione’ che ho subito. Appena ci vedremo spiegherò un bel po’ di cose. Saluta tutti i tuoi ospiti e baciali, spero ti poterti abbracciare presto. Baci, ti voglio davvero bene, tuo Gabry".

Nonostante tutto l'attore è finito nella bufera per le rivelazioni di Selvaggia Lucarelli. Pare infatti che Garko abbia ricevuto da Mediaset circa 60 mila euro per il suo intervento al Grande Fratello Vip in cui faceva outing.