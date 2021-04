Gabriel Luna, 5 serie TV per conoscere l'attore di Agents of SHIELD e The Last of Us

Era da tempo che aspettavamo novità, e finalmente la serie TV di The Last of Us è tornata a far parlare di sé, con l'annuncio di Gabriel Luna che sarà Tommy Miller nello show di The Last of Us. Una scelta che ha fatto molto parlare i fan, ma che di sicuro ha generato molto interesse nel prodotto HBO, con i fan che non vedono l'ora di assistervi.

Per conoscere meglio l'attore 39enne americano, oggi vi presentiamo un elenco di serie TV nelle quali potrete recuperare alcune delle interpretazioni di Gabriel Luna.

Prison Break

Nel decimo episodio della terza stagione dell'acclamata serie Prison Break, dal titolo Pioggia di polvere, possiamo assistere all'esordio televisivo di Luna, nei panni di Eduardo. Un ruolo minore, ma che di certo ha potuto dare un piccolo spazio in una grande produzione al giovane Gabriel, ai tempi poco più che esordiente.

True Detective

Più consistente la sua partecipazione a True Detective, altro grande capolavoro del serial, in cui l'attore nativo di Austin nel Texas dona il suo volto al personaggio di Miguel Gilb, presentatosi come ex amante di Paul Woodrugh, e antagonista minore della seconda stagione del popolare show.

Wicked City

Luna ottiene il ruolo da co-protagonista nella sfortunata Wicked City, cancellata dopo il suo terzo episodio, e la cui prima stagione integrale (da 8 episodi, originariamente ne erano programmati 11) è stata trasmessa in un secondo momento su Hulu. Nella serie, Gabriel era Paco Contreras, un detective alla ricerca di una coppia di serial killer.

Harley and the Davidsons

L'interprete americano ha anche preso parte alla miniserie Harley and the Davidsons, nel primo episodio, recitando la parte di Eddie Hasha, un famoso motociclista americano realmente esistito.

Agents of S.H.I.E.L.D.

Sicuramente, la sua parte più di rilievo (almeno per ora, e per quanto riguarda il piccolo schermo) è il suo Robbie Reyes, diventato poi Ghost Rider, nel prodotto di successo di Agents of S.H.I.E.L.D., al quale ha partecipato per ben 10 puntate. Per il personaggio di Reyes, Luna ha anche ottenuto una nomination ai Teen Choice Awards del 2017, come miglior attore in uno show televisivo action.

