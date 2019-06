Gabriel Luna pubblica su Twitter una bozza di Ghost Rider in attesa della serie

Ora che la produzione del nuovo Terminator è conclusa, Gabriel Luna può concentrarsi sul prossimo progetto, la serie tv targata Marvel, Ghost Rider. L'inizio delle riprese pare ancora piuttosto lontano ma l'attore dimostra di essere già coinvolto nella sua prossima avventura, condividendo un un disegno del suo personaggio su Twitter.

Sul suo account ufficiale Gabriel Luna ha pubblicato un piccolo bozzetto di Ghost Rider, facendo trasparire tutto il suo entusiasmo per il progetto.

Luna riprenderà il ruolo che ha interpretato in Agents of S.H.I.E.L.D., ma questa volta in una serie tutta dedicata al suo personaggio.

Per il momento non sono trapelati grandi dettagli sulla trama e sull'evoluzione dello show ma si dice che possa trattarsi di un rifacimento piuttosto soft del personaggio e che la trama potrebbe non riferirsi minimamente a Agents of S.H.I.E.L.D.



In ogni caso la showrunner della serie, Ingrid Escajeda, ha dimostrato grande entusiasmo per questa produzione:"Non potrei essere più entusiasta e onorata di ricevere le redini di un personaggio Marvel tanto amato come Ghost Rider. Questa storia mi ha conquistata totalmente, il mio amore per personaggi tradizionali ma conflittuali, e il mio desiderio di spaventare gli spettatori. Per me è importante entusiasmare i fan così come un pubblico più ampio e credo che stiamo facendo proprio questo" aveva dichiarato tempo fa Escajeda.

Oltre ad una serie live action per Ghost Rider, Hulu ha anche ordinato la serie Helstrom. Un fan-poster di Ghost Rider è stato diffuso sul web a fine maggio, a testimonianza della grande attesa che circonda il progetto. L'annuncio di Marvel e Hulu è arrivato ad inizio maggio quindi la partenza della produzione non sarà imminente.