Gabriel Macht: le più importanti interpretazioni della star di Suits

Gabriel Macht, ancora prima della celebre serie televisiva legal drama Suits creata da Aaron Korsh, era già un affermato attore cinematografico e televisivo. In realtà la sua carriera culminò proprio con Suits, ma vediamo che altri progetti ha in mente adesso.

Gabriel Swann Macht è, indubbiamente, il volto principale della serie televisiva Suits andata in onda dal 2011 al 2019 per ben nove stagioni. Harvey è un brillante avvocato, molto abile negli affari ma dotato di scarsa sensibilità. Mike Ross, interpretato da Patrick J. Adams, è un ragazzo dalle doti singolari che la vita ha portato sulla cattiva strada. I due lavorano insieme per soddisfare i propri clienti e il risultato finale sono delle puntate divertenti, ma anche molto intriganti e coinvolgenti.

L'attore, però, fin dall'età di appena otto anni mostra a tutti di avere la stoffa dell'attore di successo prendendo parte al ruolo di Gabriel Swann in Why Would I Lie?, per il quale riceve una nomination agli Young Artist Awards.

Dopo un lungo periodo di pausa, ritorna al cinema all'età di ventisei anni con un piccolo ruolo nel film L'oggetto del mio desiderio del 1998. Due anni dopo possiamo osservarlo nell'interpretazione di William Holden nel film tv The Audrey Hepburn Story. Tra le altre comparse cinematografiche non possiamo non citare Gli ultimi fuorilegge, Bad Company - Protocollo Praga, La regola del sospetto, The Good Shepherd - L'ombra del potere, Perché te lo dice mamma, The Spirit, Middle Men e Whiteout - Incubo bianco.

Dal punto di vista seriale, invece, lo abbiamo potuto osservare soprattutto in una breve interpretazione in Beverly Hills 90210 nell'episodio 2x11, in Sex and the City nell'episodio 1x02, in Wasteland nell'episodio 1x06 e in Archangel.

Durante le produzione di Suits, Gabriel Swann Macht ha preso parte ai film A Bag of Hammers e Breaking at the Edge e ad una puntata della serie Pearson. Al momento l'attore, però, non ha in mente nuovi progetti per il futuro. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

Vi lasciamo alla data di uscita della stagione 9 di Suits su Netflix. Sapevate inoltre che Suits ha anche un adattamento giapponese?