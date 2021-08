Gaetano Curreri, come sta il frontman degli Stadio dopo l'infarto?

A pochi giorni dall'infarto che l'ha colpito durante un concerto con gli Stadio, le condizioni di Gaetano Curreri sono in "lento ma graduale miglioramento", come spiegato dal primario di terapia intensiva cardiologica Pierfrancesco Grossi dell'ospedale di Ascoli Piceno.

Il cantante resta ricoverato in terapia intensiva e difficilmente sarà dimesso prima di una settimana.

A darne notizia tramite gli account social ufficiali sono stati anche gli Stadio, dove in un messaggio hanno scritto che "siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati. Grazie ancora”.

La manager di Curreri e degli Stadio, in un'intervista al Messaggero ha spiegato che il cantante "é sempre stato cosciente. L'infarto è stato preso in tempo e Gaetano l'ha superato brillantemente. Grazie a Dio ci trovavamo nei pressi di un centro d'eccellenza, i medici non hanno perso tempo".

Come avvenuto anche in altre circostanze simili, quindi, è stato fondamentale l'intervento tempestivo dei sanitari. In seconda fila ad assistere al concerto c'era il dottor Mauro Mario Mariani, angiologo e nutrizionista ascolano che è stato uno dei primi a soccorrere il cantante: "ero in seconda fila ad assistere al concerto e vedendo che aveva difficoltà di parola mi sono reso conto che qualcosa non andava e la conferma è arrivata da Gerardo Morrone, uno dei musicisti che era con lui, è mio amico, mi ha chiamato per intervenire assieme ad altri tre medici presenti. Curreri ha avuto un infarto anche se non ha mai perso conoscenza. Aveva dolore alla spalla sinistra, tipico dell'infarto posteriore".

Successivamente è stato sottoposto d'urgenza ad un intervento di angioplastica che ha permesso a Curreri di recuperare.

Nel frattempo, dal fronte musicale i Maneskin sono stati premiati con la Lupa Capitolina, mentre qualche giorno fa Elio ha festeggiato i 60 anni.