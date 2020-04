Gaffe di Elisa Isoardi su Instagram: la conduttrice va in diretta con uno sconosciuto

In questo periodo di quarantena sono tanti i VIP e personaggi famosi che stanno tenendo dirette Instagram con colleghi per fare compagnia ai fan da casa. Elisa Isoardi, però, si è lasciata andare ad una gaffe proprio mentre stava per partire la sua live quotidiana.

La presentatrice de La Prova del Cuoco ha infatti organizzato una diretta con Paolo Conticini per #aperitivoconelisa. Tuttavia, la Isoardi al posto di contattare il collega, ha invitato un perfetto sconosciuto, Giampaolo dalla Calabria, che è diventato famoso per qualche minuto. Imbarazzata, la conduttrice ha parlato con il ragazzo, il tutto tra le risate di Conticini che quando è riuscito a collegarsi si è mostrato molto divertito, facendo partire la sigla di Scherzi a Parte.

A diretta terminata, poi, la Isoardi ha condiviso il video della diretta sbagliata sul suo profilo Instagram: "dato che è rinomata la mia abilità in campo tecnologico, vi invito a guardare cosa ho combinato durante l’aperitivo di lunedì con il brillante Paolo Conticini. Attenzione che magari potrebbe toccare a voi!" ha scritto, suscitando reazioni divertite da parte dei fan.

Elisa Isoardi infatti sta trascorrendo la quarantena insieme alla zia 87enne, spesso protagonista delle sue Stories in cui la mostra alle prese con i fornelli.