Gaffe social per Clizia Incorvaia: l'influencer e Paolo hanno violato la quarantena?

Si continua a parlare di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due si sono conosciuti al GF Vip di quest'anno, ma la loro relazione è continuata anche al di fuori della casa. I due però hanno dovuto fare i conti con il lockdown causato dal Coronavirus, ma a destare qualche sospetto ci hanno pensato alcuni filmati pubblicati in rete.

Clizia, nello specifico ha pubblicato alcuni video che secondo molti avrebbero confermato la violazione della quarantena da parte di Paolo Ciavarro, il quale avrebbe raggiunto la fidanzata in Sicilia prima dello scadere del regime di isolamento domiciliare obbligatorio, imposto a seguito dell'uscita dalla casa di Cinecittà.

Nella storia pubblicata da Clizia, e poi rapidamente rimossa, si vede l'influencer accogliere uno chef a casa per una cena romantica. E' proprio qui che si sente, in lontananza, una voce maschile che come osservato da alcuni sarebbe riconducibile proprio a Paolo Ciavarro.

A dare adito al tran tran mediatico ci ha pensato anche il fatto che l'ex moglie del frontman delle Vibrazioni ha cancellato immediatamente la Storia, e nemmeno Paolo ha fatto riferimento ad essa. Se due indizi fanno una prova, quindi, per molti sarebbe una conferma di quanto accaduto.

Di recente Clizia Incorvaia ha dato spettacolo su Instagram con una foto in bikini che ha mandato in tilt anche il fidanzato.