Gaia Gozzi accusata di plagio scoppia in lacrime ad Amici Speciali, ma era uno scherzo

E' stata una serata difficile per la vincitrice di Amici Gaia Gozzi. Dopo l'esibizione con Coco Chanel, infatti, la cantante è stata accusata di plagio ed è scoppiata in lacrime in diretta nazionale.

Alla fine però si è scoperto che si trattava di uno scherzo orchestrato dalla stessa Maria De Filippi, che aveva invitato in studio Daniela Cappelletti, la giornalista radiofonica che si è prestata al momento ed ha sostenuto che il singolo di Gaia fosse stato plagiato.

Inizialmente l'ex concorrente di X-Factor è rimasta di stucco, ed insieme alla presentatrice ha cercato di smentire la tesi della giornalista. Le due hanno infatti sottolineato che si tratta di un brano originale, e Gaia ha anche svelato che in fase di composizione non ha voluto ascoltare nessun'altra sonorità per evitare "contaminazioni".

"E' un plagio. Hai copiato la melodia di un brano, è risaputo" ha affermato energicamente la conduttrice, mentre Gaia scoppiava in lacrime continuando a ribadire la sua tesi.

Nel corso della puntata di Amici Speciali Maria De Filippi ha anche fatto uno scherzo a Sabrina Ferilli, anch'esso cattivissimo e che poi ha divertito le dirette interessate.

Lo scherzo a Gaia si è concluso con Maria che ha fatto ascoltare una parodia di Chega cantata da Sergio Friscia.