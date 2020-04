Gaia Gozzi devolverà parte del montepremi di Amici 2020 alla Protezione Civile

Continua la mobilitazione del mondo dello spettacolo a favore della Protezione Civile per combattere l'emergenza sanitaria del Coronavirus. La vincitrice di Amici 2020 Gaia Gozzi in un'intervista rilasciata per Chi ha annunciato che devolverà parte del montepremi di 150mila Euro al Dipartimento.

"Il montepremi vinto? Ne darò una parte alla Protezione civile. Una parte andrà alla mia famiglia, perché possano essere sereni, e il resto alla mia musica" ha affermato la cantante, che però non ha ovviamente svelato le cifre. Il gesto è comunque stato apprezzato ed in tanti hanno applaudito alla scelta della giovane cantante, che la scorsa settimana si è presa la rivincita personale dopo il secondo posto di X-Factor di qualche anno fa, quando era nella squadra di Fedez.

La Gozzi quindi segue quanto fatto dalla vincitrice del GF Vip 2020 Paola di Benedetto, che al termine della puntata aveva annunciato in diretta nazionale le intenzioni di donare l'intero premio da 100mila Euro del reality show alla Protezione Civile diretta da Borrelli.