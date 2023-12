Gal Gadot non si nasconde: il video di Imagine parodizzato da The Boys fu un errore

Durante i drammatici anni della pandemia abbiamo assistito ad un'ampia gamma di iniziative da parte delle celebrità, da quelle pensate per raccogliere fondi a quelle partite semplicemente con l'idea di risollevare l'umore di una popolazione mondiale comprensibilmente stremata: quella di Gal Gadot, però, non fu accolta particolarmente bene.

Come probabilmente ricorderete, la star di Wonder Woman mise su un video nel quale la si vedeva intonare i versi di Imagine di John Lennon in compagnia di altre star del mondo del cinema: un'operazione che fu subito presa di mira dall'opinione pubblica, finendo per essere anche parodizzata da The Boys, con i Sette che durante la terza stagione si riuniscono per un video simile dopo la strage ad opera di Soldatino.

"Mi sembrava semplicemente la cosa giusta da fare, e poi io non mi prendo mai troppo seriamente. [...] La pandemia era esplosa in Europa e in Israele prima che arrivasse negli Stati Uniti, quindi sapevo come sarebbe andata a finire. Ma il video fu probabilmente prematuro, non era il momento giusto e non era la cosa giusta. Era fatto con le migliori intenzioni, ma certe volte non centri il bersaglio" sono state le sue parole. Vedremo se nella prossima stagione della serie Prime ci sarà spazio per altre parodie del genere: a tal proposito, ecco le prime anticipazioni sulla quarta stagione di The Boys.