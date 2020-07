Gambe mozzafioto in vista per Ilary Blasi nel simpatico post su Instagram

Continua l'estate caliente di Ilary Blasi. Stavolta a farla da padrone è una simpatica foto pubblicata dalla conduttrice su Instagram per confondere i suoi follower e anche il suo famosissimo marito Francesco Totti.

Le gambe mozzafiato appoggiate al muro in un verticale sbilenca, fanno la parte del busto. Il cappello appoggiato sui piedi come se fosse poggiato sulla testa. Una gonna a fiori copre la parte alta del corpo che si trasforma quindi in quella bassa, al di sotto della quale si trovano un paio di stivali. Sin intravede poi un costume indaco nella strana prospettiva realizzata dall'ex volto de Le Iene.

Un simpatico scatto che riesce comunque a catalizzare l'attenzione del pubblico. La didascalia recita "Punti di Vista" e non manca l'ironico commento del Pupone che dice: "Apposta non ti trovavo oggi...".

Pare che stia arrivare proprio una serie Sky su Francesco Totti. L'amatissimo Capitano della Roma sarà al centro di questa nuova produzione che vedrà coinvolte un gran numero di stelle tra cui Pietro Castellitto e Greta Scarano che andranno ad interpretare proprio Totti e consorte.

La serie che non ha ancora un titolo inizierà ad essere registrata a partire dal prossimo 20 luglio e si dovrebbero protrarre per 13 settimane. I tifosi della Roma ne saranno sicuramente entusiasti.