Game of Thones 8: nuove immagini ufficiali tratte dall'atteso secondo episodio

HBO ha diffuso in rete alcune nuove immagini ufficiali dall'atteso secondo episodio della stagione finale di Game of Thrones, l'ottava. In onda su HBO domenica prossima, vi rimandiamo all'articolo per le foto.

Nelle immagini fanno capolino più o meno tutti i principali protagonisti di questa stagione conclusiva, ritratti nel secondo episodio, il cui titolo non è ancora stato rivelato (per quello probabilmente dovremo attendere proprio la messa in onda dell'episodio, domenica prossima).

La premiere di questa stagione ha offerto molti spunti critici sull'intera serie e il fatto che contenesse molteplici citazioni del pilot non fa che rendere la storia sempre più circolare, in una sorta di chiusura del cerchio degna di Game of Thrones. Pochi giorni fa vi abbiamo rivelato che perfino George Lucas è stato invitato sul set di Game of Thrones e sicuramente avrà potuto fornire i suoi preziosi suggerimenti al team e al cast presenti. La prima puntata dell'ottava stagione ha fatto registrare il record di ascolti, sia per quanto riguarda la messa in onda americana che quella italiana su Sky Atlantic.

Inoltre, in una news apposita, vi abbiamo riportato tutti i cameo presenti in Winterfell. Per visualizzare le nuove immagini ufficiali tratte dal secondo episodio dell'ottava stagione, vi rimandiamo alla pagina di ComicBookMovies. Qui invece potete recuperare il promo del secondo episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones.