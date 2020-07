Game of Throes, mini-serie sequel in arrivo? Ecco perché non accadrà

Che il finale di Game of Thrones abbia scontentato gran parte del fandom non è una novità: sulle criticità dell'ultima stagione dello show si è detto tutto e il contrario di tutto nel corso dell'ultimo anno, e i primi ad esserne al corrente sono sicuramente protagonisti e produzione.

Produzione che, comunque, non sembra voler abbandonare definitivamente il franchise basato sui libri di George R.R. Martin: l'arrivo in futuro di una serie prequel di Game of Thrones è praticamente certo, mentre altre idee erano saltate fuori inizialmente per poi essere almeno per il momento accantonate.

Nelle ultime ora alcuni siti hanno però messo in circolazione una voce secondo cui HBO sarebbe pronta a mettere in cantiere una mini-serie sequel di GoT, con la speranza addirittura di coinvolgere nel progetto nomi come Emilia Clarke o Kit Harington: sarà vero?

Sembra in realtà decisamente difficile che qualcosa del genere accada in tempi brevi: il materiale da sfruttare per dei possibili prequel è tanto e molto interessante, e visti i risultati ottenuti con le stagioni non basate sui libri di Martin ci sembrerebbe onestamente un grosso azzardo il mettere mano ad un sequel piuttosto che attingere all'enorme mole di materiale già scritto.

Cosa ne pensate? Credete che ci sia bisogno di una serie sequel di GoT? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, invece, a che punto è la stesura del prossimo libro di Game of Thrones.