Game of Thrones: 10 anni fa andava in onda il primo episodio!

Il primo episodio di Game of Thrones ha debuttato il 17 aprile 2011. 10 anni fa, nessuono poteva immaginare l'incredibile successo che avrebbe ottenuto questa serie, che nel corso delle stagioni è finita col diventare uno dei più grandi fenomeni di massa di tutti i tempi.

Proprio per celebrare questo importante anniversario, l'account Twitter ufficiale di Game of Thrones ha condiviso l'iconico motto degli Stark, ovvero "Winter is coming" e in molti hanno iniziato a speculare sul possibile significato nascosto di questa celebre frase. L'inverno sta arrivando non è solo il titolo della premiere della prima stagione, ma anche una monito pronunciato regolarmente a Westeros per avvertire non solo dell'arrivo dei White Walkers ma anche della lunga stagione fredda in arrivo con loro.

Visto il deludente finale dell'ottava stagione di Game of Thrones, molti fan hanno ipotizzato che questa frase potesse alludere ad un possibile prolungamento della serie. In tutta onestà questo sembra altamente improbabile visti anche i vari spin-off di Game of Thrones attualmente in produzione tra cui troviamo anche House of the Dragon.

C'è da dirlo, anche se le cose non sono andate proprio come volevamo vista la conclusione piuttosto frettolosa, Game of Thrones è ormai entrato a pieno titolo nel nostro immaginario collettivo e la sua mancanza continua a farsi sentire a 2 anni di distanza da quel discutibile ultimo episodio.