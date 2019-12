Da Game of Thrones alla 2ª Guerra Mondiale: Natalie Dormer produrrà Spitfire Sisters

Si chiamerà Spitfire Sisters e sarà il secondo progetto di Dog Rose Productions, la casa di produzione creata dalla star di Game of Thrones e de I Tudors Natalie Dormer.

Il primo progetto, Vivling, è uno show basato sulla vita dell'iconica attrice britannica Vivien Leigh, mentre Spitfire Sister sarà una serie incentrata sulle donne dell'areonautica militare della Seconda Guerra Mondiale.



Come recita la sinossi dello show "Spitfire Sisters è ambientato nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, e segue le donne dell'Air Transport Auxiliary (ATA), le ragazze glamour della battaglia, mentre si impegneranno a portare a termine uno dei lavori più pericolosi del conflitto. Tra amicizia, amore, senso di legittimazione e spirito di squadra, come anche profonda tragedia e perdita, le donne dell'ATA avevano il compito di pilotare 90 diversi tipi di mezzi aerei da una basa akl'altra, pronte per il fronte. Aviatrici da ogni angolo del mondo raggiungevano il Regno Unito per unirsi al gruppo, ma il fascino e il prestigio di essere un membro dell'ATA ara un tutt'uno con la tragedia del dover pilotare durante la guerra. Spitfire Sisters è la guerra vista con gli occhi delle donne; i pericoli che hanno affrontato e la loro lotta per l'approvazione e l'uguaglianza".



"Questa è una storia che conoscono in pochi, una storia davvero entusiasmante, ed è pronta per essere raccontata da una voce appassionata come quella di Morgan" ha dichiarato la Dormer a proposito dello sceneggiatore designato per il progetto, Morgan Lloyd Malcolm.



La Dormer, per l'occasione, vestirà i panni di produttrice esecutiva, assieme alla collega della Dog Rose, Danielle Glaze-Adams, che si occuperà dello sviluppo della serie.