Game of Thrones, altri 3 spin-off: il viaggio di Corlys Velaryon è già in produzione

Dopo aver scoperto come è nata la lingua dothraki in Game of Thrones, vi segnaliamo tre nuovi progetti spin-off ambientati nel mondo nato dalla mente di George R. R. Martin e che saranno prodotti da HBO.

Secondo quanto è stato dichiarato dai giornalisti di Deadline, il celebre network HBO sarebbe al lavoro su altri tre show, tutti ambientati nel mondo di Westeros. Il primo dei tre, denominato 9 Voyages, dovrebbe raccontare la storia del personaggio di Corlys Velaryon, in viaggio sulla sua nave di nome Sea Snake e che ha raggiunto le coste dei principali paesi del mondo, fino ad arrivare nelle terre misteriose di Yi Ti e Leng. A portare avanti il progetto sarebbe Bruno Heller, famoso per il suo lavoro in Gotham, Rome e The Mentalist.

Inoltre secondo quanto viene rivelato dalla testata online, i dirigenti di HBO starebbero pensando di produrre uno show ambientato nel quartiere di Fondo delle Pulci di Approdo del Re, anche se per ora non abbiamo altri dettagli riguardo i protagonisti o l'epoca in cui sarà ambientato. Infine sarebbe al vaglio una produzione denominata 10000 Ships, dedicata alla storia della Principessa Nymeria e alla sua fuga insieme al suo popolo da Essos a Dorne dopo essere stati sconfitti dai valyriani.

Cosa ne pensate di questi progetti?