Game of Thrones 3x08: chi è morto nella battaglia contro il Night King?

La battaglia tra vivi e morti che ha avuto luogo nella 3x08 di Game of Thrones è stata la carneficina che tutti ci aspettavamo. Relativamente poche, seppur pesanti, sono però state le morti di personaggi realmente importanti. Diamo uno sguardo all'elenco dei caduti.

Cominciamo dalle più importanti, avvenute entrambe durante gli ultimi minuti dell'episodio: Theon Greyjoy e Jorah Mormont, il primo per mano del Night King in persona, il secondo sopraffatto dai Non-Morti. Bello come entrambi muoiano espiando i loro peccati capitali: Theon muore nell'estremo e vano tentativo di difendere Bran dalle grinfie del Re della Notte, un attimo dopo aver ricevuto il perdono per il tradimento commesso nei confronti degli Stark ("Sei un brav'uomo" gli dice Bran, vedendolo in procinto di sacrificarsi); Jorah, prevedibilmente, muore tentando di difendere Daenerys dall'esercito dei morti, mettendo ancora una volta l'amore incondizionato per la sua regina davanti a tutto e dimostrando, una volta e per sempre, la sua straordinaria lealtà alla persona che, anni prima, avrebbe dovuto uccidere.

Lyanna Mormont non tradisce il suo spirito neanche nel momento della morte certa: stritolata dalla mano di un gigante, la giovane lady Mormont riesce comunque a raccogliere le ultime forze per un disperato grido di battaglia, conficcando la sua lama nell'occhio del nemico e uccidendolo, un attimo prima di esalare l'ultimo respiro. Edd l'Addolorato muore davanti agli occhi di Sam, poco dopo aver salvato la vita all'ultimo Tarly in vita. Il destino di Beric Dondarrion, invece, si compie nel modo in cui, evidentemente, R'hllor aveva deciso per lui: salvando Arya, decisiva per le sorti della battaglia e, quindi, del mondo dei vivi e della Luce. Ultima, in ordine temporale, Melisandre: la Donna Rossa si accascia al suolo, mostrandosi con le sue vere sembianze, nell'ultima scena dell'episodio.

Faceva bene Kit Harington a dirsi terrorizzato da questo terzo episodio, dimostratosi effettivamente uno dei più sanguinosi della serie e definito "un survival horror" da Miguel Sapochnik. Altre tre puntate ci separano dalla fine di Game of Thrones: che l'imminente guerra con Cersei possa essere ancora peggio del temutissimo confronto col Night King? Non resta che aspettare per scoprirlo.