Game of Thrones: i 4 migliori finali di stagione del Trono di Spade

Nonostante la controversa stagione finale, Game of Thrones è considerata una delle più grandi serie televisive di tutti i tempi e una delle più apprezzate e viste di sempre.

Con alcuni dei set e degli effetti visivi più sbalorditivi mai creati in televisione, supportati da un'azione straordinaria e da un dramma emotivo, lo spettacolo aveva tutto ciò che il pubblico cercava.

Grazie a grandi colpi di scena e un finale imprevedibile, lo spettacolo passerà alla storia come una delle serie televisive più premiate di sempre. Uno dei motivi per cui ha avuto così tanto successo era dovuto ai superbi finali di stagione che lo spettacolo ha quasi sempre prodotto. Ecco quali sono, secondo noi, i migliori 4 finali di stagione di Game of Thrones:

Il finale della prima stagione: il primo finale di stagione di Game of Thrones ha sicuramente dato il tono a ciò che i fan avrebbero osservato nel corso dello spettacolo. Mentre l'episodio precedente ha visto il momento scioccante dell'esecuzione di Eddard Stark, "Fire and Blood" è stato altrettanto avvincente. Nell'episodio, Sansa viene presa in ostaggio mentre Arya fugge da Approdo del Re. Tuttavia, dopo aver scoperto la notizia della morte di Ned, Robb e Catelyn guidano un esercito per combattere contro la famiglia Lannister mentre Daenerys affronta tranquillamente i suoi problemi, dicendo addio a Drogo. Il finale della settima stagione: il finale della settima stagione ha dovuto affrontare molta pressione poiché è stato il punto di partenza per la stagione finale dello spettacolo. Questo episodio ha dimostrato che Game of Thrones non dipendeva unicamente dall'azione e dalla morte per essere incredibilmente interessante. Questa puntata è incentrata sul dialogo e sul ricollegare personaggi che non si vedevano da molto tempo. L'episodio è pieno di fantastici richiami ai momenti precedenti e vede alcuni incredibili confronti verbali. Ovviamente, la parte finale dell'episodio vede anche svelato un grande segreto, mentre Sam e Bran confermano chi è la vera madre di Jon. Il finale della quarta stagione: "The Children" è uno degli episodi più apprezzati della storia dello show. Con diverse trame che traggono la conclusione perfetta mentre altre erano appena all'inizio, l'episodio aveva il giusto equilibrio tra il passato e il futuro. In questo episodio, i bambini della foresta fanno la loro prima apparizione mentre salvano Bran quando finalmente raggiunge l'Albero del Cuore. È anche un episodio pieno di azione ed emozione, con Jon che affronta la morte di Ygritte dell'episodio precedente. Tuttavia, i più grandi punti di discussione di questo episodio hanno visto la morte di Shae e Tywin Lannister. Con Jamie che ha deciso di salvare suo fratello, Tyrion ha ottenuto la sua vendetta finale. Il finale della sesta stagione: il miglior finale di stagione però è certamente "The Winds Of Winter" della sesta stagione. Questo episodio ha uno dei momenti più emozionanti nella storia di questo spettacolo. Con Cersei pronta a essere processata dagli dei, si scopre che ha un ultimo asso nella manica mentre fa saltare in aria il Grande Tempio di Baelor. Usando un incendio, distrugge l'intero edificio e tutti coloro che erano all'interno. Inoltre, Arya riesce a vendicarsi dei Frey e nel complesso questo è stato un episodio incredibilmente avvincente.

Game of Thrones comunque detiene il Guinness World Record di programma televisivo più piratato e, altra particolarità, presenta tante differenze rispetto ai romanzi su cui è basata l'opera.