Game of Thrones: 5 cose poco sensate della battaglia ad Approdo del Re

La battaglia di Approdo del Re è stata una delle più grandi delusioni dell'ottava stagione di Game of Thrones poiché tutti si aspettavano che fosse la liberazione di Approdo del Re, non il suo annientamento. La battaglia finì quando suonarono le campane, ma Daenerys la trasformò in un genocidio per bruciare le persone che era venuta a liberare.

Cersei si era preparata adeguatamente migliorando le sue difese con i soldati assoldati da Braavos e la produzione in serie degli scorpioni di Qyburn, ma fu colta da un brusco shock quando Drogon iniziò a sputare fiamme in tutta la città. Tutto ciò che aveva funzionato in passato fallì quando l'odio ebbe la meglio sull'umanità, cambiando l'umore della battaglia da rabbia a pietà e angoscia. Ecco le 5 cose più senza senso della battaglia:

Jaime Lannister raggiunge la Fortezza Rossa: Euron Greyjoy era il peggiore dei Greyjoy, ma Cersei era più ingenua poiché si fidava di lui. Invece di aiutare Jaime a salvare Cersei e poi a combattere contro gli invasori, scelse di combattere fino alla morte vicino a una città morente. Era un combattente feroce e riuscì a pugnalare Jaime alle costole, il che significa che almeno era riuscito a prendere un polmone se non il cuore, ma entrambi sarebbero stati fatali. Il pugnale era lungo e il taglio profondo, il che significa praticamente che Jaime sarebbe dovuto morire. Invece è riuscito ad alzarsi, uccidere Euron e poi camminare fino alla Fortezza Rossa per salvare Cersei. A meno che Jaime non fosse un sovrumano come Gregor, non avrebbe percorso tutta quella distanza senza morire, o almeno svenire. La morte di Ser Gregor: Sandor meritava la possibilità di uccidere La Montagna, ma non meritava di morire insieme a lui, soprattutto dopo aver fatto enormi sacrifici nel Nord. Nonostante abbia combattuto così bene, Gregor sembrava invincibile. Prima dell'arrivo di Sandor, Gregor ha protetto Cersei da un gran numero di soldati che hanno ucciso la maggior parte delle guardie del corpo di Cersei. Poi Sandor lo ha pugnalato con una spada al cuore, ma non era ancora morto. Nemmeno un coltello nell'occhio e nel cranio lo hanno ucciso. Alla fine come muore? Con una semplice caduta. Fiamme di Drogon: quanto sono potenti le fiamme di un drago? Quando la Banca di Ferro di Braavos si rifiutò di concedere un prestito a Cersei, disse che le navi di legno non potevano stare di fronte alle fiamme di un drago, ma Cersei riuscì a convincerli che la flotta di ferro sarebbe rimasta in piedi. Ciò sembrò essere vero quando i draghi non riuscirono a consumare la maggior parte dei camminatori bianchi a Grande Inverno. Quando, però, arrivò ad Approdo del Re, Drogon sembrava essere mutato. Le fiamme erano continue, duravano a lungo e sembravano sciogliere tutto, compresi i muri di mattoni. Persino Aegon aveva bisogno di tre draghi per conquistare i Sette Regni, quindi perché Drogon era così potente? Il numero dei Dothraki: nella guerra di Grande Inverno avvenuta poco prima della Battaglia di Approdo del Re, i Dothraki furono i primi ad andare contro i camminatori bianchi, e solo una manciata di loro tornò. I Whitewalker erano assassini spietati che uccidevano ogni cosa nel loro cammino, compresi i cavalli. Però durante la conquista della città da parte di Daenerys, il numero dei Dothraki sembrava infinito. A meno che non potessero resuscitare i morti, quei numeri non avevano affatto senso. Perché la fortezza di Maegor è crollata?: Qyburn non era il migliore, ma era saggio, quindi quando invitò Cersei a scappare nel Forte di Maegor per sicurezza, sapeva che avrebbe resistito all'apocalisse. Secondo Cersei, la Fortezza Rossa non era mai caduta da quando Aegon la costruì per difendersi da un attacco come quello che Daenerys stava scatenando. Il Forte di Maegor fu costruito sotto la Fortezza Rossa, il che significa che se la Fortezza Rossa non fosse mai caduta, allora il Forte era inespugnabile. Quando Cersei e Jaime entrarono nel Forte, la maggior parte era già crollata. Le fiamme del drago divorarono anche la Fortezza Rossa, una presa in giro dell'eredità di Aegon Targaryen.

