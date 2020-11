Game of Thrones: 5 cose poco sensate della Battaglia di Grande Inverno

La battaglia più lunga nella storia della TV è stata quella di Grande Inverno, ma le cose non sono andate come la maggior parte dei fan si aspettava. La battaglia di Grande Inverno era persa prima che Daenerys Targaryen e i suoi draghi si unissero al combattimento.

Quando gli Immacolati e i Dothraki si unirono agli Stark, le probabilità si inclinarono nettamente a favore dei vivi. L'alleanza tra Jon e Daenerys era fragile e sembrava che sarebbe crollata anche prima che arrivassero i morti, ma resistette e la battaglia alla fine fu vinta, anche se a caro prezzo. Lo spettacolo non ci ha mai spiegato molto sugli Estranei e il Re della Notte, ma anche in base a ciò che era stato rivelato, alcuni aspetti della battaglia non sono combaciati. Ecco i 5 aspetti più confusi:

I generali del Re della Notte: il Re della Notte ha sempre avuto una squadra di servitori che gli somigliavano anche nella forza e nell'intelligenza. Lo spettacolo non ha mai spiegato quale scopo avessero, ma erano sempre al suo fianco, il che avrebbe dovuto significare che erano importanti per la sua sopravvivenza. Nella battaglia di Winterfell, c'erano circa una dozzina di guardie del corpo insieme al Re della Notte. Tuttavia, tutti loro in qualche modo non si accorsero che Arya si intrufolava nel palazzo per uccidere il loro Re. Tutti diventarono magicamente sordi e inutili mentre osservavano inermi la sua morte. Quindi, se erano così insignificanti, perché il Re della Notte li ha portati con sé? Domanda provocatoria, sia chiaro, ma è davvero una scena poco sensata. Drogon travolto dagli Estranei: Drogon era il drago preferito di Daenerys, sempre leale e apparentemente il capo degli altri due. Il drago era enorme, potente e riusciva a stare sopra i camminatori mentre lanciava fiamme contro il Re della Notte. Drogon ha anche protetto Daenerys dalla morte quando venne ferita nella battaglia sulla Strada dell'Oro e fu importante nella successiva battaglia ad Approdo del Re. Nella battaglia di Grande Inverno, però, Drogon sembra aver commesso un errore, atterrando in un luogo brulicante di non morti dopo aver salvato Jon Snow. Quando i Camminatori hanno iniziato a circondarlo, non ha lanciato una sola fiamma, cercando invece di graffiarli e morderli. Non lo sapremo mai se era senza fiato o semplicemente aveva perso la lucidità, ma in qualche modo è stato sopraffatto dai Camminatori finendo per abbandonare Daenerys. Brandon Stark: non è mai stato chiaro quale fosse l'importanza della trance di Bran Stark, con tanto di corvi mandati ad inseguire il Re della Notte, se poi non riuscì a salvare nessuno. Quando Bran incontrò l'ex Corvo con tre occhi, quest'ultimo aveva creato una zona sicura a cui il Re della Notte non poteva avvicinarsi finché Bran non andò contro il suo consiglio e permise al Re della Notte di avanzare. Bran, d'altra parte, non sembrava essere in grado di proteggere se stesso e coloro che lo circondavano dopo essere diventato il Corvo con tre occhi. Il ragazzo, quindi, andò in trance lasciando Theon e gli Ironborn a morire uno dopo l'altro. Non ha nemmeno alzato un dito quando il Re della Notte stava per ucciderlo. Il suo dono diventò l'arma più inutile nella battaglia di Grande Inverno. Il gigante camminatore: Wun Wen Wun fu l'ultimo gigante dello spettacolo ad aiutare Jon Snow ad abbattere i cancelli di Grande Inverno durante la Battaglia dei Bastardi. I cancelli erano potenti e, anche con l'aiuto del gigante, ci volle un po' di tempo per abbatterli. Nella battaglia di Grande Inverno, però, il camminatore gigante sembrava avere una forza incredibile riuscendo a distruggere il cancello semplicemente con un calcio. È difficile capire come un gigante morto possa essere più potente di uno vivo, per non parlare del fatto che attirò Lyanna Mormont vicino ai suoi occhi come se stesse solo aspettando che lei lo pugnalasse. I draghi che abbandonano la battaglia: i draghi avrebbero dovuto migliorare le probabilità di vittoria per gli umani nel corso della lunga battaglia, ma non hanno fornito il vantaggio tanto necessario. Il primo ad abbandonare è stato Rhaegal dopo aver combattuto Viserion. Atterrò e corse via, lasciando Jon Snow a salvarsi con la sua spada. Drogon rimase un po' più a lungo, ma volò via anche dopo essere stato quasi abbattuto da un grande gruppo di non morti. I draghi dovevano essere leali e obbedienti a Daenerys e, per estensione, a Jon Snow. Tuttavia, le loro fiamme non sembravano essere efficaci contro il numero di camminatori morti che continuavano ad arrivare. Quando il Re della Notte fece il suo incantesimo per resuscitare tutti i morti sul campo di battaglia, dei draghi nemmeno l'ombra.

