Game of Thrones, le 5 location più belle della serie HBO

Game Of Thrones ci ha portato nel fantastico mondo di Westeros creato da George R.R. Martin. Grazie alle sue descrizioni dettagliate e vivide nei libri della saga delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, HBO ha portato questi splendidi luoghi sullo schermo.

Ogni posto dei Sette Regni che abbiamo visto nella serie era affascinante e molti di questi sono diventati ormai familiari ai fan, eppure alcuni erano più belli di altri poiché gli scenografi e la produzione hanno fatto di tutto per garantire che queste ambientazioni risaltassero davvero.

Tutt'oggi i fan della serie visitano i paesi e le città in cui la serie è stata girata per respirare l'aria di Westeros ed immergersi completamente nello spirito dello show.

Ecco una classifica con le 5 location più belle di Game of Thrones:

Meereen

Meereen è stata usata come base per la Regina dei Draghi (Emilia Clarke) per molto tempo.

La città è per certi versi simile a Yunkai (uno dei tanti posti in cui Khaleesi si ferma mentre continua ad ammassare il suo esercito), utilizza una tavolozza di colori simile e richiama gli egizi con le numerose piramidi che fanno da sfondo alle inquadrature. La sua architettura è di natura antica e c'è qualcosa di stranamente mistico e religioso in questa splendida località desertica.

Roccia del Drago

Roccia del Drago, o Dragonstone, è un'isola vulcanica sede di Casa Targaryen ed il suo castello circondato da roccia e mare non potrebbe essere più impressionante, affascinante e spaventoso di così. Il modo in cui è costruito nelle rocce, sfruttando alcune di quelle formazioni e insenature create da madre natura, lo rende il luogo perfetto per draghi e reali.

Quarth

Qarth è una città costruita per i più ricchi che sfrutta la bellezza naturale circostante ed è facilmente una delle località più belle di tutta Westeros, con il suo porto che aggiunge bellezza a strade, mercati ed edifici religiosi, è lo snodo commerciale fondamentale del continente.

Approdo del Re

Approdo del Re o King's Landing è la casa dei reali di Westeros ed è così da molto tempo. È il luogo storicamente più significativo di tutto il continente, in quanto capitale dei Sette Regni.

Dal porto agli edifici religiosi e, naturalmente, i palazzi e le torri, ci sono tantissimi tipi di aree da esplorare in questa densa città che resterà nel cuore dei fan soprattutto grazie al finale della serie.

Dorne

Dorne combina gli elementi più belli della città al di là del mare e vi aggiunge la bellezza circostante del paesaggio naturale. Appare una città elegante fatta di imponenti cortili e giardini mozzafiato ed anche i cittadini che vi abitano mostrano una regalità invidiabile, è certamente tra i luoghi più belli e affascinanti dell'intera serie.



Quale luogo di Game of Thrones vi è piaciuto di più? Fatecelo sapere nei commenti!



