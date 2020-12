Game of Thrones: le 5 morti più ingiuste di tutto lo show, parliamone

Game of Thrones è una serie divenuta celebre non solo per la sua bellezza realizzativa, ma anche per le innumerevoli morti che si sono susseguite nel corso delle otto stagioni. Insomma, tutti sono morti in qualsiasi momento, sia personaggi principali che secondari.

Affezionarsi a qualcuno era tanto errato quanto doloroso, ma tra tutte le morti osservate in Game of Thrones, ne vogliamo citare 5 per la loro cattiveria e ingiustizia.

Iniziamo con la morte di Varys nell'episodio Le Campane dell'ottava stagione. È sempre stato un personaggio molto ambiguo, ma estremamente saggio e soprattutto ha quasi sempre avuto ragione su tutto. Il tentativo di avvelenare Daenerys è stata una decisione sicuramente stupida, ma la prese per salvare migliaia di vite innocenti. Questo lo portò a farsi uccidere, ma nel corso della serie ha sempre dato consigli onesti e ha avuto davvero a cuore gli interessi del popolo.

Non possiamo non citare la morte di Shireen Baratheon per mano di suo padre Stannis. Shireen era uno dei personaggi migliori della serie e il suo destino si conclude in una maniera incredibilmente ingiusta venendo bruciata per far vincere una battaglia a suo padre. Insomma, la morte di una figlia per mano del padre è sempre una tragedia immane, ma farlo per la sete di potere raggiunge livelli di cinismo inenarrabile. Suo padre morirà ugualmente, ma lei non lo meritava di certo.

Continuiamo poi con Hodor, il fedele e dolce gigante che è stato il principale protettore di Bran (insieme a Osha) per le prime sei stagioni della serie. Il segreto dietro la pronuncia della parola "Hodor" è stato commovente. Non aveva mai fatto nulla di male, era sempre stato un servitore onesto e dedito unicamente alla salvaguardia della vita di Bran e Meera. La sua morte ha sconvolto tutti.

Prima di giungere all'ultima ingiusta morte, parliamo di quella che è toccata a Ser Jorah Mormont. Fin dalla sua introduzione nella serie, Ser Jorah Mormont è stato fedele a una persona e una sola persona: la donna che credeva essere la legittima regina dei Sette Regni, Daenerys Targaryen. Anche se all'inizio le sue motivazioni erano discutibili, Jorah avrebbe dimostrato la vera natura della sua lealtà e del suo amore più volte. Dopo aver sfidato la morte pur di rimanere al suo fianco, ser Jorah Mormont alla fine ha perso tragicamente la vita nell'unico modo in cui un personaggio del suo calibro poteva morire: sacrificandosi per proteggere la sua regina.

Concludiamo inesorabilmente con Ned Stark, la prima vera morte traumatica di Game of Thrones che faceva capire quanto la serie fosse cinica e cattiva. Ned è stato uno dei primi uomini veramente buoni della serie, un uomo idealista che voleva credere nel potere delle brave persone di governare e farlo bene. Come primo Primo Cavaliere del Re, era responsabilità di Ned ripulire i pasticci dei Baratheon e dei Lannister, ma nel ripulire i loro infiniti pasticci, scoprì gli scioccanti segreti che avrebbero portato alla sua stessa fine. Quando la serie ha ucciso Ned, ha perso uno dei migliori uomini che abbia mai avuto.

