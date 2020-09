Game of Thrones: i 5 personaggi migliori della serie de Il Trono di Spade

L'ottava stagione di Game of Thrones è terminata con un generale dissenso per quanto portato sullo schermo da D&D: GOT avrebbe potuto avere dei finali migliori, e la notizia del cast che avrebbe girato una conclusione alternativa di GOT 8 ha attirato a sé molto interesse, anche se crediamo che HBO non la distribuirà mai.

Tuttavia, è vero anche che sono diversi i personaggi che hanno avuto uno sviluppo coerente durante tutto l'arco dello show, e le cui gesta abbiamo amato dall'inizio alla fine. Ecco perché oggi elencheremo i nostri personaggi preferiti di Game of Thrones, cercando di evidenziarne i pregi e la crescita durante la serie.

Partita come la ribelle di casa Stark, la giovane Arya (Maisie Williams) è uno dei personaggi che ha avuto la storia migliore. Il suo incontro con l'uomo senza volto Jaqen H'ghar (Tom Wlaschiha) ha portato Arya sulla strada della vendetta, con l'epico momento nel quale è riuscita a sbarazzarsi di Walder Frey (David Bradley). Sarebbe già stata tra i migliori protagonisti, ma aver ucciso anche il Re della Notte l'ha resa semplicemente indimenticabile.

È impossibile non citare anche la sorella Sansa Stark (Sophie Turner). Altezzosa e viziata nelle prime stagioni (e decisamente antipatica), i traumi della sua vita l'hanno portata a un cambiamento radicale e l'hanno resa la decisa e coraggiosa Regina del Nord.

Era un semplice mercenario all'inizio della serie Bronn (Jerome Flynn), ma la sua simpatia, il suo coraggio e le sue interazioni uniche con i fratelli Lannister l'hanno reso uno dei personaggi più amati. Le sue continue richieste di un castello e una moglie hanno portato i fan a esporsi per lui, e alla fine ha avuto quello che voleva, diventando lord di Alto Giardino. Momento migliore: il suo epico salvataggio di Jaime dal fuoco di Drogon.

E che dire di Tormund (Kristofer Hivju)? Uno degli uomini più coraggiosi della serie, rappresentante del popolo libero e migliore amico di Jon. Continueremo a tifare per la storia d'amore tra lui e Brienne (Gwendoline Christie), anche se non avverrà mai.

Concludiamo con il nostro personaggio preferito in assoluto: Tyrion Lannister (Peter Dinklage). Di Tyrion e del suo genio, della sua arguzia e strategia di battaglia, di tutti i momenti indimenticabili che ci ha lasciato e della sua incredibile determinazione, non ci stancheremo mai.

Quali sono i vostri personaggi preferiti di Game of Thrones? Fatecelo sapere nello spazio commenti!