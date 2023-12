Game of Thrones, 5 personaggi morti nella serie ma ancora vivi nei libri

Game of Thrones della HBO si è concluso con una nota agrodolce, con la morte di molti personaggi amati in modi orribili e spesso raccapriccianti. La serie si è ormai conclusa ma lo stesso non si può dire dell'opera di George R.R. Martin, che conta ancora solo cinque romanzi. Vediamo quali personaggi morti nello show sono ancora vivi nella saga.

Catelyn Stark (Michelle Fairley) è morta durante le famigerate "Nozze Rosse". Durante il matrimonio del fratello, la famiglia Frey tradisce gli Stark e uccide tutti i presenti al banchetto nuziale per ordine di Tywin Lannister. Catelyn è l'ultima a morire dopo aver tentato inutilmente di salvare il figlio Robb tenendo in ostaggio la moglie di Walder Frey.

Tecnicamente parlando, Catelyn è morta anche nei libri. Nel terzo romanzo della serie, Tempesta di spade, viene tragicamente uccisa durante le Nozze Rosse. Tuttavia, Beric Dondarrion trova il suo corpo che galleggia nel fiume e usa la magia di R'hllor per trasferire la sua forza vitale nella sua, sacrificando la sua vita per riportarla in vita. Catelyn diventa quindi Lady Stoneheart, una versione muta e zombificata di se stessa, in cerca di vendetta contro i Lannister. Si è parlato molto della scelta di Game of Thrones di escludere Lady Stoneheart, ma considerando che la trama stava già diventando eccessivamente complicata, forse è stato meglio così.

Fratello Ray (Ian McShane) è un Septon che cura le ferite di Sandor Clegane (Rory McCann) dopo il suo emozionante duello contro Brienne (Gwendoline Christie). Nel libro è conosciuto come Septon Meribald. È diventato rapidamente uno dei personaggi preferiti dei fan grazie alla sua natura gentile e indulgente e al suo atteggiamento rilassato, una rarità nel mondo di Westeros.

Purtroppo, vediamo Fratello Ray per un solo episodio, poiché viene ucciso dalla Fratellanza senza Vessilli dopo pochi minuti. Nel libro ha un ruolo più importante e viaggia con Brienne di Tarth per un po'. È anche un po' più eccentrico e cammina sempre a piedi nudi ovunque vada. Sia nella serie che nei libri il personaggio viene utilizzato per far progredire un'altra trama, ma rimane una presenza degna di nota e piacevole. Nel frattempo, ecco le novità su Game of Thrones a Broadway.

Mance Rayder (Ciarán Hinds) è il leader dei Bruti che prende sotto la sua ala protettrice Jon Snow (Kit Harington) per le stagioni 3 e 4. Dopo la battaglia culminante del Castello Nero alla fine della quarta stagione, Mance viene catturato e giustiziato. Nei libri, in realtà, l'uomo che viene giustiziato non è Mance Rayder, ma il Signore delle Ossa, alias Berretto a sonagli, che viene fatto assomigliare a Mance grazie a un incantesimo di illusione di Melisandre. Mance continua a vivere, anche lui sotto un incantesimo illusorio, e assume l'aspetto del Signore delle Ossa. Sulla pagina, Mance è tra i più grandi alleati di Jon e aiuta a preparare la Lunga Notte, un conflitto che sarà senza dubbio più soddisfacente rispetto al suo equivalente in live-action.

Grenn (Mark Stanley) e Pypar, o "Pyp", (Josef Altin) sono due migliori amici di Jon che si arruolano nei Guardiani della Notte contemporaneamente a lui. Si allenano insieme, ridono insieme e vivono insieme. Purtroppo, i due amici incontrano la loro fine durante la Battaglia di Castel Nero, combattendo contro un gigante mentre recitano il giuramento dei Guardiani della Notte. Nei romanzi, Grenn e Pyp sopravvivono alla battaglia. Al punto in cui si trovano i libri, i due sono ancora al Castello Nero, allenandosi e combattendo con i Guardiani della Notte proprio come hanno sempre fatto. Il loro sacrificio sullo schermo è una delle morti più scioccanti di Game of Thrones; tuttavia, è anche drammaticamente soddisfacente, aumentando la portata tragica della vita di Jon Snow.

La morte di Ser Barristan (Ian McElhinney) è stata molto scioccante, in quanto molti l'hanno ritenuta non necessaria e improvvisa. Nella serie, lui e Verme Grigio (Jacob Andersen) vengono improvvisamente attaccati dai Figli dell'Arpia. Con Verme Grigio messo fuori combattimento, Barristan combatte da solo contro i nemici; considerando che è un combattente molto abile, questo non dovrebbe essere un problema per lui... ma lo è, e muore proprio in quel momento. Questa scena è stata creata esclusivamente per la serie, il che significa che Ser Barristan è ancora vivo alla fine del quinto e più recente libro.