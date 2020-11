Game of Thrones: i 5 personaggi più odiati dai fan della serie

Con la sua ottava stagione, Game of Thrones si è concluso, tra grandi successi e altrettante polemiche, e portando a termine la battaglia per l'ambito trono. Come sappiamo bene, il finale della serie si è portato dietro diverse critiche e problematiche: abbiamo parlato di come addirittura diversi attori del cast di GOT abbiano criticato il finale.

Ma se c'è una cosa certa, è che comunque Il Trono di Spade abbia nettamente cambiato la storia delle serie TV, raggiungendo vette di popolarità mai viste prima, e per ricordarvi la portata di uno show del genere, abbiamo dedicato alla serie diversi approfondimenti utili e FAQ, come per esempio una "guida" a tutte le morti di Game of Thrones, oppure la cronologia ufficiale de Il Trono di Spade, o anche quanto è costata la produzione di GOT. Oggi, invece, vogliamo tornare ad approfondire il lato più critico della serie ideata da David Benioff e Dan Weiss, trattando dei personaggi meno graditi dai fan, non senza qualche sorpresa. Iniziamo.

Di certo, una coppia che non ha scaldato il cuore dei fan è quella formata da Lysa Tully e Robin Arryn, che abbiamo avuto modo di conoscere quando Sansa (Sophie Turner) si è dovuta rifugiare a Nido dell'Aquila. Madre fin troppo apprensiva, e gelosa della nipote, e figlio viziato e impertinente, hanno creato più di un problema alla povera Sansa. Certo, forse Lysa non avrebbe meritato quella fine (ma nel mondo di GOT ben pochi hanno questo privilegio), e sicuramente Robin, seppur involontariamente, è stato la "chiave" per avere i cavalieri della Valle nella Battaglia dei Bastardi dalla parte di Jon, ma questo non è servito per dare buona luce a questi personaggi.

Un altro personaggio che non ha raccolto parecchi consensi è stata Ellaria Sand (Indira Varma). Una donna forte, certamente, che ha saputo costruirsi da sola, ma che ha avuto uno sviluppo davvero povero, e che non ha mostrato tutto il potenziale che potrebbe aver avuto.

Sarebbe difficile non nominare l'Alto Passero, o Alto Septon (Jonathan Pryce), nella classifica dei personaggi più odiati. Rappresentante di una "legge" che non guarda in faccia a nessuno, ovvero quella del Culto, più di una volta gli amanti della serie si sono schierati contro le azioni fatte dall'Alto Passero, che hanno scatenato l'ira di Cersei, e hanno portato (seppur indirettamente) alla morte di uno dei personaggi più amati sino a quel momento, ovvero Margaery Tyrell (Natalie Dormer).

Per concludere, sebbene in molti non apprezzino i vari protagonisti, chi uno e chi l'altro, vogliamo segnalare uno dei "movimenti" più rumorosi delle ultime stagioni, ovvero quello dei detrattori nientemeno che di Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Partita come una delle vere protagoniste di tutta la serie, progressivamente Daenerys ha iniziato a esporre tutti i "mali" che affliggono la propria famiglia, come la follia e la brama di conquista, portando molti fan a non riuscire a sopportarla più, e a vederli "contenti" per la propria fine.

E mentre abbiamo visto come in Irlanda è nato un parco a tema Game of Thrones, la palla passa a voi: quali sono i personaggi che avete odiato di più ne Il Trono di Spade? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!