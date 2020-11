Game of Thrones: i 5 personaggi più ricchi della celebre serie

Game of Thrones mostra soprattutto le case nobili che si manipolano a vicenda, ma uno sguardo più attento rivela la vera natura della storia: il controllo e il dominio della gente comune di Westeros, nessuno dei quali ha voce in capitolo su ciò che ottengono i leader.

Lo stesso Samwell Tarly tenta di democratizzare il regime politico nel finale della serie, ma viene crudelmente attaccato e ridicolizzato. D'altra parte, avere una storia su persone comuni che non hanno alcuna posta in gioco non sarebbe così interessante come una storia che ruota attorno a chi ha risorse, che si tratti di finanze, famiglia o semplice forza. Prendendo in considerazione solo il primo, ecco un elenco delle 5 persone più ricche che popolano il fantastico mondo di Game of Thrones:

Mace Tyrell: la famiglia Tyrell è nota per la sua prosperità, accumulata attraverso il loro mini-impero che comprende l'Altopiano. Il centro agricolo di Westeros fornisce ai restanti regni colture di cereali, animali da fattoria, alcol e frutta da frutteto. Lord Bronn: alla fine della storia, Bronn riceve gli stessi onori di Mace Tyrell - Lord di Alto Giardino e Protettore dell'Altopiano con la nomina di Lord di Stokeworth, che dovrebbero metterlo alla pari con il defunto capo della Casa Tyrell. Tuttavia, l'Altopiano era stato devastato dalla guerra costante e riacquista solo una parvenza di stabilità dopo l'incoronazione di Re Bran. Senza gli eserciti dei Lannister a porre fine al commercio della regione, Bronn diventerà probabilmente più ricco del suo "predecessore". Inoltre, è il nuovo Maestro del Conio, ma questo non implica necessariamente un guadagno in più. Daenerys Targaryen: Daenerys è passata dagli stracci alla ricchezza così tante volte che lei stessa ha probabilmente perso il conto. Come principessa Targaryen, avrebbe avuto un'infanzia opulenta ma perde tutto quando suo padre viene ucciso. Tuttavia, quando si schiude Drogon, Rhaegal e Viserion, le maree iniziano a cambiare a suo favore. Il controllo di Meereen la rende una delle persone più ricche del mondo, ma questo evidentemente non le basta. Quando lascia Essos per la sua patria, Daenerys ha più forze sotto il suo comando, dall'esercito Dothraki agli Immacolati (il che significa che ha abbastanza soldi per prendersi cura dei loro bisogni). Cersei Lannister: la sua famiglia ha sempre nuotato nel denaro, fin da quando Lann l'Astuto ha convinto Casterly a separarsi dalla loro prosperità. Cersei eredita una discreta quantità di questa ricchezza quando suo padre muore, ma i suoi modi spendaccioni quasi la mandano in bancarotta, costringendola a prendere un prestito dalla Banca di Ferro di Essos. Tuttavia è astuta e anche perché si incorona la regina di Westeros dopo la morte di suo figlio, il che aiuta a recuperare molte delle sue perdite. Tywin Lannister: in quanto patriarca, ha accesso a tutta la ricchezza di famiglia e la usa con prudenza per espandere l'influenza della sua casa. A differenza di tutti gli altri qui menzionati, è l'unico che sa davvero come spendere soldi senza sprecarli, oltre a investire in scelte intelligenti che hanno rafforzato il suo controllo sul continente.

Avete visto gli auguri di buon Halloween fatti dall'autore di Game of Thrones George R.R. Martin? Sapevate che ci sono anche persone illustri che non hanno odiato il finale di Game of Thrones?