Game of Thrones: 5 prequel che vogliamo assolutamente vedere

House of the Dragon, serie tratta dall'opera letteraria Fuoco e Sangue, sarà il prequel di GoT sui Targaryen e debutterà a tre anni di distanza dalla fine della serie originale. Stando alle parole del presidente della programmazione di HBO Casey Bloys, la serie uscirà nel 2022, ma quali altri prequel vorremmo vedere?

Iniziamo con La venuta dei primi uomini. L'antica storia della fondazione di Westeros è in parte storia, in parte mitologia. Circa 12.000 anni prima dell'Approdo di Aegon, i primi umani a mettere piede nel continente insulare attraversarono il ponte di terra di Dornia e divennero noti come i leggendari Primi Uomini. Tuttavia, hanno scoperto che la terra era abitata da una specie adoratrice della natura e intagliatrice di alberi soprannominata Figli della foresta. Non passò molto tempo prima che gli scontri tra queste culture degenerassero in guerra. Sarebbe interessante osservare questa storia e come arrivarono alla pace.

Continuiamo con La lunga notte, avvenuta 4.000 anni dopo l'arrivo dei Primi Uomini e ben 8.000 anni prima della Conquista di Aegon. È un ricordo così lontano che molti abitanti moderni del Mondo Conosciuto lo attribuiscono a un mito e una leggenda, ma il racconto è ancora così straziante che c'è chi lo prende per un dato di fatto e teme che un'altra Lunga Notte (cioè Inverno) stia arrivando. Come sappiamo è ciò che accade nell'ottava stagione, ma sarebbe curioso vedere cosa avvenne in passato.

Perché poi non parlare della nascita del Trono di Spade? In particolare, la storia di Aegon il Conquistatore dai capelli d'argento e delle sue sorelle-mogli. Insieme ai loro giganteschi draghi che piombano da Valyria prima dell'inferno, forgiando infine il Trono di Spade dalle spade dei sovrani sconfitti. Tutto questo è praticamente la definizione di epico. Sarebbe anche un'aggiunta fantastica all'universo televisivo di Game of Thrones.

Aggiungiamoci poi la storia di Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen che è ciò che imposta tutto in Game of Thrones. È probabilmente il materiale più ricco per uno spinoff e un elemento che potremmo osservare anche nel prequel annunciato House of the Dragon anche se non in maniera approfondita.

Concludiamo con La ribellione di Robert scaturita proprio dalla relazione tra Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen. È una storia che ha molto in comune con Elena di Troia tanto che diede vita alla Guerra dell'Usurpatore. Guidata da Robert Baratheon, Eddard Stark e Jon Arryn, la campagna di quasi un anno contro la Casa Targaryen ha versato il primo sangue nella Valle di Arryn.

Infine vi lasciamo a tutte le morti osservate in Game of Thrones. Le ricordate?