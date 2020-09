Game of Thrones: 5 puntate da rivedere assolutamente

Nonostante le controversie legate all'ottava stagione, Game of Thrones rimane una delle serie televisive di maggior successo nella storia. Per prepararci al meglio allo spin-off House of the Dragon, del quale sappiamo ancora poco, rivediamo insieme quali sono gli episodi migliori della serie scritta da David Benioff e Dan Weiss.

E sarebbe difficile non partire dall'episodio che per primo ha segnato gli spettatori, soprattutto quelli che non avevano letto i libri di George R.R. Martin de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco: il nono episodio della prima stagione, La Confessione, che ci ha insegnato che a Westeros nulla è come sembra, e che forse sarebbe meglio non affezionarsi troppo a determinati personaggi: non esiste esempio migliore di Lord Eddard Stark, portato sullo schermo da Sean Bean, amatissimo dai fan sin dalla sua prima apparizione, e trattato da molti come il protagonista assoluto fino a quel momento. Il tragico finale di puntata ha confermato le parole profetiche pronunciate qualche episodio prima da Cersei Lannister ("al gioco del trono, o si vince o si muore"), e ha portato lo stesso Sean Bean a lamentarsi della morte di Ned Stark.

Ritenuto dalla maggior parte dei fan uno degli episodi più sconvolgenti della storia della televisione, il nono episodio della terza stagione, Le Piogge di Castamere, ha ancora di più confermato la sensazione di terrore che uno spettatore dovrebbe provare per i suoi personaggi preferiti in un mondo crudele e colmo di intrighi come quello di Game of Thrones, privandoci non solo di uno, ma di ben tre beniamini del pubblico, durante sanguinoso banchetto per il matrimonio di Edmure Tully: Robb Stark, Talisa Maegyr e Lady Catelyn Stark, uccisi per ordine dello spietato Walder Frey.

Decisamente accolta meglio è stata la morte di Tywin Lannister (Charles Dance), per mano di suo figlio Tyrion, interpretato dal brillante Peter Dinklage, avvenuta nel decimo episodio della quarta stagione, I figli della Foresta. La liberazione di Tyrion dalla prigionia e l'essere riuscito a scampare a una pena di morte di uno dei personaggi più amati di tutta la saga, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a chi aveva temuto il peggio per il destino del folletto Lannister. Charles Dance, una volta spogliati i panni dello spietato Tywin, ha più volte manifestato il suo malcontento per il destino del suo alter-ego e per l'andamento della serie TV nel corso delle stagioni successive, tanto da essersi detto favorevole a firmare una petizione per riscrivere il finale di Game of Thrones.

Considerata una delle battaglie migliori di tutta la serie, La Battaglia dei Bastardi, che presta il nome al nono episodio della sesta stagione, vede concludersi la partita a scacchi giocata tra Ramsay Bolton (Iwan Rheon) e la sua casata, e le rimaneggiate truppe del Nord di casa Stark, guidate da Jon Snow. Nonostante le grandi difficoltà avute sul campo di battaglia per le differenze di forze in campo, gli Stark riescono ad avere la meglio sui Bolton e riconquistare Grande Inverno, grazie all'aiuto decisivo fornito dall'alleanza della giovane Sansa Stark con il mellifluo Petyr Baelish, diventato protettore di Nido dell'Aquila, e delle truppe di casa Arryn.

Infine, concludiamo questa carrellata di episodi mozzafiato con il terzo episodio dell'ottava e ultima stagione, La Lunga Notte, che porta a conclusione uno degli archi narrativi più controversi e discussi di tutta la saga, ovvero lo scontro tra Il Re della Notte e i suoi White Walkers e l'esercito dei vivi, con a capo Jon Snow e la madre dei draghi Daenerys Targaryen. Nonostante le molte polemiche durante la messa in onda originale della puntata, dovuta alla scarsa illuminazione (poi corretta nei successivi passaggi televisivi e nelle edizioni home-video), l'episodio porta con sé un notevole carico emotivo e notevoli situazioni di ansia, con la paura di veder morire tutti i personaggi più amati. L'epico finale, con la sorprendente uccisione del Re della Notte da parte di Arya Stark ha regalato uno dei momenti più intensi e inaspettati de Il Trono di Spade.

Mentre George R.R. Martin continua a fornire aggiornamenti sulla stesura di The Winds of Winter, non ci resta che continuare ad aspettare la conclusione dei romanzi, per scoprire se avranno un finale diverso da quello della serie TV, godendoci i momenti migliori portati sul piccolo schermo da Benioff e Weiss. Quali sono stati per voi gli episodi migliori di Game of Thrones? Fatecelo sapere nei commenti.