Game of Thrones, le 5 scene più commoventi della serie

È innegabile, Game of Thrones ci ha fatto versare qualche lacrima nel corso delle sue otto incredibili stagioni. I fan hanno un rapporto controverso con lo show basato sui libri di George RR Martin a causa del finale di stagione molto criticato, ma negli anni la serie ha saputo come farci emozionare.

Data la quantità di morte e distruzione presente in Game of Thrones, è difficile scegliere quali sono stati i momenti più tristi, ma ci abbiamo provato. La serie ha avuto un'abbondanza di momenti strazianti ed emotivamente sconvolgenti durante le sue otto stagioni tra il 2011 e il 2019:

La morte di Ned Stark

La prima stagione di Game of Thrones ha abbattuto perfettamente ogni aspettativa del pubblico, dimostrando che questa serie non sarebbe stata una serie fantasy convenzionale; invece, sarebbe stato un affare politico teso in cui nessun personaggio era veramente al sicuro.



Ciò è stato dimostrato dalla morte di Ned Stark. Il casting di Sean Bean, unito alle qualità eroiche di Ned Stark, ha probabilmente portato molti a credere che sarebbe stato un personaggio fondamentale ma non è stato così.

Nozze Rosse

Se la morte di Ned Stark nella prima stagione è stata scioccante, il Red Wedding nella terza stagione potrebbe aver provocato un attacco di cuore al pubblico.

Molti vedevano Robb Stark come l'eroe e protagonista della serie, guardare il Re del Nord, sua moglie, il suo bambino non ancora nato e sua madre massacrati in uno degli atti di tradimento più diabolici di sempre è stato un tale shock che l'evento ha fatto notizia in tutto il mondo all'epoca.

Hold the door

La sesta stagione è stata l'inizio della fine di Game of Thrones. È stata questa stagione che ha iniziato a riportare i personaggi a Westeros, consentendo alla storia di concentrarsi sul finale, sulla minaccia degli Estranei e sulla infine sulla battaglia per il Trono di Spade di Westeros.



Tuttavia, nel ridurre i punti della trama e riunire i personaggi, alcuni hanno dovuto sacrificarsi e una delle morti più strazianti è stata quella di Hodor. Nella sesta stagione è stato rivelato che la vita di Hodor era stata interamente costruita attorno alla sua morte, con Bran che ha distrutto la mente del giovane Hodor avvertendolo in passato. Di conseguenza, Hodor morì "tenendo la porta" in modo che Bran e Meera potessero fuggire e salvarsi.

Viserion

La settima stagione è stata criticata dai fan, con molti che credevano che lo show si stesse dirigendo troppo velocemente verso una conclusione, saltando lo sviluppo importante e necessario dei personaggi che avrebbe reso certe azioni molto più credibili.



Uno degli episodi più criticati è "Beyond the Wall", che si concentrava su Jon e un gruppo selezionato che andava oltre la Barriera per catturare un fantasma e dimostrare la minaccia degli Estranei a Cersei Lannister. Il gruppo alla fine è rimasto intrappolato in un lago ghiacciato e Daenerys portò i suoi tre draghi per salvare il gruppo, ma questo alla fine le è costato un drago, con il Re della Notte che ha ucciso Viserion e lo ha resuscitato per il suo esercito di non morti.

Daenerys e Jon

Per quanto criticata e non accettata dai fan, l’ottava stagione di Game of Thrones esiste e gli eventi che abbiamo visto sono stati scioccanti sotto vari punti di vista. Molti fan credevano che gli showrunner avessero saltato lo sviluppo del personaggio di Daenerys necessario per correre a una conclusione e finire la serie.



Questo è stato reso evidente nell'improvviso passaggio di Daenerys da eroina a cattiva nel famigerato episodio intitolato "The Bells". Nonostante questo sviluppo affrettato del personaggio, la potente recitazione di Kit Harrington ed Emilia Clarke ha contribuito a rendere la loro scena finale davvero straziante e a far versare qualche lacrima al pubblico.

