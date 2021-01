Game of Thrones: le 5 scene più epiche in assoluto di Arya Stark

L'ottava stagione di Game of Thrones ha reso di certo scontenti tutti i fan (e anche diversi membri del cast) per una narrazione poco convincente e per un finale definito da molti come "deludente". Tuttavia, un personaggio il quale percorso è stato apprezzato (quasi sempre) è quello della giovane Arya Stark, interpretata da Maisie Williams.

Se abbiamo già visto insieme i 5 momenti più epici di Jon Snow in Game of Thrones, oggi è proprio di Arya che vogliamo parlarvi, ricordando insieme quali siano state le scene migliori che hanno avuto la ribelle Stark come protagonista.

Carattere forte



Un primo indizio sul carattere tenace e forte di Arya ci viene offerto dal secondo episodio della prima stagione, intitolato La Strada del Re, nel quale Arya attacca Joffrey (interpretato da Jack Gleeson), che aveva ferito l'amico Mycah. Soltanto l'intervento di Nymeria riesce a salvare Arya, che tuttavia dimostra di non aver paura di nessuno, puntando la propria spada contro il principe ereditario.



Uomini senza volto



Gran parte del percorso di Arya si è tenuto alla Casa del Bianco e del Nero, dove è stata addestrata da Jaqen H'ghar (Tom Wlaschiha) a diventare un'adepta al servizio del Dio dei Mille Volti. Parte dell'addestramento di Arya avviene sotto gli occhi dell'Orfana, un'accolita degli Uomini senza volto. La Stark, dopo una lunga permanenza a Braavos, decide di abbandonare la Casa del Bianco e del Nero, e per questo motivo inizia un inseguimento e una battaglia senza esclusione di colpi tra l'Orfana e la giovane Arya, che avviene nell'ottavo episodio della sesta stagione, il cui titolo è Nessuno. L'esperienza di Arya nel combattere al buio la porterà a vincere in uno scontro epico.



I risultati dell'addestramento



Assistiamo a una fantastica scena con protagoniste la Stark e Brienne (Gwendoline Christie) nella quarta puntata della settima stagione, dal titolo Spoglie di guerra. Arya, che chiede a Brienne di aiutarla nell'allenarsi con la spada, dimostra di poter tenere testa alla formidabile guerriera in un duello, stupendo tutti i presenti a Grande Inverno.



La lista non si dimentica



La settima stagione era iniziata in maniera fenomenale: nel primo episodio del settimo arco narrativo de Il Trono di Spade (Roccia del Drago), Arya, che di certo non ha scordato di tutto il male fatto dai Frey alla sua famiglia, ottiene finalmente vendetta nei confronti di Walder (David Bradley), sterminando la casata tramite il veleno contenuto nei calici, e sgozzando brutalmente il capofamiglia.



La vittoria più importante



Arya, inoltre, è stata anche in grado di porre fine alla battaglia con il re della Notte, durante il terzo episodio dell'ottava stagione (La lunga notte). Dopo un incredibile assalto, quando ormai tutto sembrava perduto per le forze del bene, Arya pugnala il Night King con una daga in acciaio di Valyria. Una scena memorabile nella storia della televisione.

Mentre vi lasciamo a un nostro focus sulle vere età dei protagonisti de Il Trono di Spade nei libri di George R. R. Martin, ora è il vostro turno: quali sono le vostre scene preferite di Arya in Game of Thrones? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!