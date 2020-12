Game of Thrones: le 5 scene più hot dello show in assoluto

Potete certamente amare Game of Thrones per la sua ambientazione fantasy coinvolgente, la narrazione avvincente o i personaggi accattivanti. Potete apprezzare la meravigliosa recitazione, i combattimenti o le scenografie. Ma indubbiamente non dimenticherete facilmente le sue scene di sesso esplicite e accattivanti.

Il sex appeal di Game of Thrones è decisamente fuori scala e ogni stagione porta con sé relazioni più bollenti che obbligano lo spettatore a guardare le puntate ancora più attentamente del normale. Alcune scene d'amore sono dolci, altre depravate e piccanti. Ecco le nostre 5 migliori scene hot di Game of Thrones:

Daenerys e Jon Snow (stagione 7 episodio 7): sebbene non fosse possibile vedere tutto, questo era quello che stavamo tutti aspettando. I due personaggi più importanti di Game of Thrones si sono finalmente riuniti nell'ultima scena della settima stagione. I segni evidenti che i due sono fatti l'uno per l'altro ci hanno quasi commosso. La scena è diventata subito una delle più cercate sul web ed è probabilmente la scena più importante nella storia dello spettacolo perché ha aperto la strada all'unione del Nord con l'esercito e i draghi di Daenerys. Theon e il Threesome (stagione 3 episodio 7): Theon è stato il personaggio più fortunato dello show. La sua infinita litania di partner femminili a letto è impressionante e in questo particolare momento è riuscito addirittura ad averne due contemporaneamente. La scena si è rivelata un piacere visivo per il pubblico e si è distinta per il suo sapore artistico ed estetico. Un vero capolavoro. Jon Snow e Ygritte (stagione 3 episodio 5): dal momento in cui gli occhi di Jon Snow e Ygritte si incrociano, c'è stata una scintilla inespressa tra i due. Sono forse l'abbinamento più "acceso" nella storia dello spettacolo anche per il fatto di essere una coppia nella vita reale che ha portato la scena ad essere talmente realistica da non sembrare recitata. Una scena di proporzioni epiche anche per gli eventi che si sono susseguiti. Tra le altre scene di nudo e di sesso senza significato, questa era eccezionalmente piena di romanticismo e forse anche di amore. Ros e la prostituta (stagione 1 episodio 7): la prima stagione dello spettacolo ha avuto più azione a letto che sul campo forse proprio per attirare l'attenzione del pubblico. Lo stile di vita ricco e sontuoso dei re e delle regine nei tempi antichi richiedeva un certo grado di volgarità e audacia. Gli autoritari che esercitano il potere vedevano le donne come oggetti sessuali e nient'altro, e quindi glorificavano l'idea dei bordelli. Questa scena particolare ha suscitato la più sensuale e naturale delle emozioni, travolgendoci completamente e trasportandoci in paradiso. Stannis Baratheon e Melisandre (stagione 2 episodio 2): la "donna rossa" Melisandre è affascinante in un modo potente, mistico ma inquietante, e usa la sua sessualità per ottenere ciò che vuole: in questo caso, il concepimento di un mostro ombra che ucciderà il fratello di Stannis in modo che quest'ultimo abbia una possibilità al trono. Quindi, lo seduce proprio sul campo di battaglia del Tavolo Dipinto, mentre piccoli modellini di soldati cadono a terra.

Proprio per la sua bellezza, quanti Emmy ha vinto Game of Thrones? Ecco, inoltre, le 5 morti più ingiuste di Game of Thrones.