Game of Thrones: le 5 scene top di Daenerys che non scorderemo mai

Dopo ben otto stagioni, Game of Thrones si è concluso, per la disperazione di molti e la gtioia di altri, concludendo una delle serie più discusse della storia. Infatti, il finale di GOT ha fatto davvero parlare molto di sé, tanto da arrivare al punto che diversi attori del cast di GOT hanno criticato il finale.

È comunque inutile negare dell'importanza che abbia avuto lo show per l'intero panorama serial televisivo mondiale e, per ricordarne la grandezza, abbiamo dedicato alla serie diversi approfondimenti utili e FAQ, come per esempio in che epoca sia ambientato Game of Thrones, o perché Drogon non abbia bruciato Jon Snow nel finale di GOT, oppure i personaggi più odiati de Il Trono di Spade. E mentre vi abbiamo già parlato dei momenti migliori di Jon Snow in Game of Thrones, oggi vogliamo parlarvi del meglio di un altro dei protagonisti principali: stiamo parlando della discussissima Daenerys, interpretata dalla splendida Emilia Clarke.

Il percorso di Daenerys che l'ha portata da una ragazzina usata come pedina di scambio a uno dei personaggi più pericolosi dell'intera saga è stato uno dei più interessanti della serie, e tra i momenti indimenticabili sarebbe impossibile non partire da quando, nel decimo e ultimo episodio della prima stagione, Fuoco e Sangue, Daenerys si getta nella pira funeraria di Drogo (Jason Momoa), insieme alle uova di drago, per riemergere il mattino dopo indenne e con tre piccoli cuccioli, i suoi "figli" draghi, insieme a lei, appena nati. L'inizio di una leggenda.

Sempre al decimo episodio, ma in questo caso della seconda stagione, intitolato Chiunque può essere ucciso, vediamo Daenerys incatenata nella Casa degli Eterni, e che per la prima volta utilizza l'incredibile potere dei suoi draghi, per bruciare Pyat Pree e liberarsi dall'incantesimo che li teneva incatenati. Inoltre, sempre nello stesso episodio, Daenerys giunge al palazzo di Xaro Xhoan Daxos, trovandolo insieme alla sua ancella Doreah (Roxanne McKee). Daenerys deciderà di far rinchiudere entrambi nella cella del tesoro di Xaro per lasciarli morire.

Impossibile anche non citare il nono episodio della quinta stagione, La Danza dei Draghi, dove troviamo Dany, durante i Grandi Giochi nella Fossa di Daznak attaccata dai figli dell'Arpia, prima di essere salvata in un momento epico da Drogon, il quale però viene ferito e costringe Dany a cavalcarlo per portarlo in salvo. Semplicemente spettacolare.

Così come spettacolare è anche quando, nel sesto episodio della settima stagione, Oltre la barriera, Dany arriva in sella al suo drago prediletto e agli altri due suoi figli per aiutare Jon Snow (Kit Harington) e i suoi compagni, attaccati dall'esercito del Re della Notte. Purtroppo, Dany perderà Viserion, ma il salvataggio è stato memorabile.

Infine, chiudiamo con un momento controverso a dir poco, ma nella realizzazione memorabile, e uno dei pochi che ricordiamo come davvero epici nell'ottava stagione: ovvero quando nel quinto episodio, intitolato Le Campane, Dany diviene in un attimo l'ultimo, grande, nemico della serie, dando alle fiamme Approdo del Re, colpendo civili e innocenti, in una sequenza drammatica, ma spettacolare.

E ora diteci la vostra: quali sono state le scene di Daenerys più spettacolari ne Il Trono di Spade? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!