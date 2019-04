Game of Thrones 8: con 17 milioni di spettatori la premiere supera il record di ascolti

Con l'arrivo del teaser del secondo episodio dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones, sono anche arrivati i primi dati ufficiali relativi agli ascolti della premiere.

Ebbene la HBO ha annunciato che l'episodio inaugurale dell'ultima stagione della sua serie fantasy è stato visto da un numero record di 17,4 milioni di telespettatori domenica sera, cifra che ha superato il precedente record di 16,9 milioni di spettatori che sempre GOT aveva stabilito con l'episodio finale della settima stagione.

Rispetto al pubblico della premiere della settima stagione, che si attestò a 16,1 milioni, quello della premiere dell'ottava stagione è cresciuto di oltre un milione di spettatori. Inoltre, il servizio di streaming HBO NOW ha registrato un balzo del 50% circa rispetto al finale della scorsa stagione, stabilendo la più grande notte di attività di streaming di sempre per il servizio. Alle 9:00 P.M. la messa in onda della puntata è stata vista da 11,8 milioni di telespettatori, superando quelli della premiere della settima stagione (10,1 milioni di spettatori) ma fermandosi appena dietro il finale della settima stagione sette (12,1 milioni di spettatori).

Game of Thrones raggiunse una media astronomica di 32,8 milioni di spettatori per episodio, e vedremo quali dati raccoglierà l'ultima stagione dello show, che ricordiamo sarà composta da un episodio in meno (sei contro sette).

Infine per quanto riguarda l'aspetto social media, la premiere di GOT 8 è stato l'episodio più chiacchierato dell'intera serie, con atteso di oltre cinque milioni di tweet e 11 milioni di menzioni nel corso del weekend sui vari social.

Ricordiamo che l'episodio due dell'ultima stagione di Game of Thrones andrà in onda in contemporaneaa con gli Stati Uniti nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile alle 3:00, per poi essere riproposta sempre in versione originale sottotitolata alle 21:00 di lunedì.

Voi cosa ne pensate della puntata inaugurale, intitolata Winterfell? Ditecelo nella sezione dei commenti! Come anticipato da Sophie Turner Sansa e Daenerys si scontreranno nei prossimi episodi, e gli attriti visti in questo primo episodio potrebbero preludere a qualcosa di più grande.