Game of Thrones 8: gli account social di Sky UK in silenzio stampa per prevenire spoiler

Il lunedì, in seguito alla diretta degli episodi di Game of Thrones, il web e i social vengono puntualmente invasi da spoiler di ogni tipo. Per prevenire ciò, la divisione inglese di Sky ha optato per un silenzio stampa.

Stando a quanto riporta Deadline, infatti, SKy UK ha deciso di bloccare temporaneamente il proprio flusso di post sui social per rispettare una sorta di "silenzio stampa" in onore del finale di Game of Thrones. Questa mossa viene fatta con l'intenzione di prevenire ogni possibile forma di spoiler sia da parte della compagnia.

Sky ha inoltre confermato che il silenzio stampa avverrà su tutti i suoi profili social - Facebook, Twitter e Instagram - e durerà 24 ore in totale, per la precisione dalle ore 9:00 PM di stasera (orario statunitense) e dalle ore 2:00 AM di stanotte (orario inglese).

Nonostante questa mossa da parte di un canale ufficiale, tuttavia, sembra che gli utenti in rete non abbiano smesso di diffondere leak e spoiler. Negli ultimi giorni, infatti, un insider su Reddit ha caricato la presunta trama completa dell'episodio finale di Game of Thrones, incluse le scene conclusive e l'identità del personaggio che siederà sul Trono di Spade.