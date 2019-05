Game of Thrones 8, l'attore di Bran risponde alle critiche

Dopo otto lunghe stagioni, il finale di Game of Thrones ha finalmente svelato chi regnerà su Westeros e come sempre non sono mancate le critiche, anche aspre, tra i fan per come si conclude la saga.

Alla fine, Bran Stark è stato eletto Re dei Sei Regni (dopo la secessione del Nord su richiesta di Sansa) e la scelta ha diviso il pubblico. La principale accusa mossa al neo-sovrano è quella di non aver compiuto nell’arco dell’ultima stagione un percorso tale da meritarlo, a differenza di altri pretendenti come Jon Snow, Tyrion Lannister e la compianta Daenerys Targaryen. Isaac Hempstead Wright, l’attore che interpreta Bran, ha tuttavia difeso il suo personaggio, sottolineando il fatto che nelle sue condizioni non avrebbe comunque potuto fare molto.

“È singolare il fatto che tutti sembrano furiosi perché Bran non fa nulla” ha dichiarato a TheWrap. “Voglio dire, è disabile, cosa poteva fare? Saltare e correre brandendo la spada e facendo acrobazie?”

Secondo l’attore, anche la simbologia del Corvo a Tre Occhi è significativa al riguardo. “Il suo compito è quello di osservare, non quello di interferire con le cose”. Il ruolo di Bran nella battaglia di Grande Inverno, quindi, è quello dell’esca per il Re della Notte, “e quando sta arrivando lui dice: Mettetemi dove credete sia meglio.”

Isaac Hempstead Wright ha dichiarato inoltre che non si aspettava un finale del genere, e che quando gli hanno rivelato il destino di Bran aveva inizialmente pensato a uno scherzo.

Per l'attore quindi, la conclusione di GOT è appropriata. Anche Emilia Clarke difende il finale di Game of Thrones.