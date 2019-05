Game of Thrones 8, un attore scherza sul primo decreto del nuovo sovrano di Westeros

Westeros ha un nuovo sovrano, ma vi siete chiesti quale sarà il suo primo decreto ufficiale? Isaac Hempstead-Wright ha fornito, scherzosamente, la sua versione in merito al primo ordine del monarca, eletto nella puntata conclusiva di Game of Thrones 8.

Abbiamo evitato di dirlo nell'anteprima per evitare scomodi spoiler, ma ovviamente parliamo proprio di Bran Stark, eletto all'unanimità legittimo re dei Sei Regni da tutti i lord e le lady di Westeros. Nel corso di un'intervista, infatti, gli è stato chiesto se pensa che Bran farà erigere un qualche tipo di monumento al compianto Hodor, senza il cui sacrificio il giovane non sarebbe sopravvissuto la notte in cui gli Estranei attaccarono il nascondiglio del Corvo con Tre Occhi.

La risposta dell'attore è stata ovviamente ironica, ma ve la riportiamo ugualmente:

"Credo che il primo decreto di Bran sia di istituire rampe per i disabili. Approdo del Re non sembra esattamente il massimo per la comunità disabile. Credo che il suo primo cruccio, quindi, sarà l'accessibilità".

Una dichiarazione che sa di ironia, certo, ma che evidenzia anche una certa sensibilità da parte di Isaac Hempstead-Wright nei confronti della comunità disabile. Secondo voi quali saranno i primi decreti di Brandon Stark in quanto re di Westeros?

Qui la Recensione di Game of Thrones 8x06.