Game of Thrones 8: l'attrice di Brienne svela il suo umore negli ultimi giorni sul set

Tutte le avventure, prima o poi, devono finire, e persino Game of Thrones è una di quelle. Mentre attendiamo, trepidanti, che i leak sul finale di GOT si rivelino veritieri, leggiamo le dichiarazioni di Gwendoline Christie, attrice di Brienne di Tarth, che ha svelato come si è sentita durante gli ultimi giorni passati sul set.

L'attrice britannica è intervenuta nel corso di un programma TV statunitense intitolato Graham Norton Show e ha svelato al pubblico come ha vissuto le fasi conclusive delle riprese di Game of Thrones 8. L'interprete che nella serie dà il volto alla valorosa Brienne ha confessato che, in quel periodo, era così triste da aver "annoiato" i suoi colleghi.

"Per anni mi sono detta che, prima o poi, quest'avventura sarebbe finita e che mi sarei dovuta preparare psicologicamente a lasciar andare tutto questo. Quando, infine, abbiamo girato l'ultimo episodio, ho provato a rilassarmi e sono stato piuttosto bene tutto il giorno. Però, quando sono iniziati i discorsi di addio, sono letteralmente andata in pezzi e non riuscivo più a smettere di piangere. È durato due ore e le persone intorno a me hanno finito addirittura con l'annoiarsi. Poi mi sono tranquillizzata un po'".

Di certo non deve essere stato facile, per molti degli attori protagonisti di Game of Thrones, dire addio a una produzione così importante e longeva. D'altronde, nel trailer del documentario di GOT, si intravede anche Kit Harrington in lacrime nel momento della lettura del copione della Stagione 8.