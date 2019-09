Game of Thrones 8 avrà anche trionfato agli Emmy, ma Kit Harington ancora non l'ha vista

Quella degli Emmy Awards 2019 è stata senza dubbio la serata di Game of Thrones per quanto riguarda i premi nella categoria drama, dato che ha l'ottava e ultima stagione della serie HBO sviluppata da David Benioff e D.B. Weiss ha trionfato come miglior serie drammatica dell'anno, battendo concorrenti di grande qualità.

Al netto del bene che vogliamo e vorremo sempre alla serie fantasy tratta dai romanzi di George R.R. Martin, nelle interviste successiva alla premiazioni qualche giornalista ha chiesto ai creatori e al cast di commentare le forti critiche mosse alla stagione dai fan, alcune molto pesanti e di cui abbiamo avuto modo di parlare nei messi passati.



Sembrava che nessuno stesse rispondendo alla domanda, a dire il vero, non è chiaro se per la difficoltà di argomentare una risposta valida o per l'imbarazzo, ma improvvisamente Kit Harington (Jon Snow) è intervenuto nell'intervista, rivelando una curiosità abbastanza sconcertante e motivando la sua scelta:



"Non ho ancora visto l'ultima stagione. Ho affrontato così queste controversie: non ho visto l'ultima stagione ma so quanta fatica e quanta passione ci sono volute per girarla. È stato davvero difficile e ogni membro del cast e della troupe ci ha messo amore e dedizione per tutto il tempo necessario. Sapevamo comunque che quello che stavamo facendo era giusto, in termini narrativi e per i personaggi, perché li abbiamo vissuti per dieci lunghi anni. Le varie controversie non ci hanno minimamente influenzato".



Cosa ne pensate?