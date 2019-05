Game of Thrones 8, boom di click social ma i voti su Rotten Tomatoes sono in calo

Game of Thrones 8 è la serie del momento, nel bene e nel male. Se, infatti, da un lato lo show di HBO fa incetta di click e commenti sui social network, dall'altro sembra che lo score generale sia in calo su Rotten Tomatoes, episodio dopo episodio.

Partiamo dai social. Stando a un'analisi condivisa da Variety, infatti, Game of Thrones 8 è la serie più cliccata sui social network nel primo quadrimestre del 2019. Considerato che Il Trono di Spade ha debuttato in tutto il mondo alla fine di aprile, e dunque in coda al periodo indicato, è palese quanto la popolarità dello show sia letteralmente alle stelle.

E infatti, secondo i dati diffusi da ListenFirst, GOT risulta il primo topic in assoluto tra gli interessi della community sui vari social network. Al secondo posto segue Umbrella Academy, lo show di Netflix, mentre al terzo c'è You, sempre del colosso di streaming americano. Netflix domina, visto che al sesto posto c'è Sex Education, che si trova al di sotto di Shadowhunters (4° posto) e Riverdale (5° posto).

Eppure, su Rotten Tomatos, appare evidente come il trend di Game of Thrones sia in netto calo: le recensioni, infatti, sono sempre più basse. Come dimostra il grafico presente in calce, dal 92% dell'episodio 8x01 si è passato all'88% della 8x03. La 8x03, in cui abbiamo assistito all'incredibile showdown diretto da Miguel Sapochnik, ha registrato un ulteriore calo: 75% di score. Infine, il quarto episodio dell'ottava stagione, che ha registrato la percentuale più bassa: ad oggi, siamo al 56%. Nel momento in cui vi scriviamo, inoltre, lo score totale di tutta la Season 8 è del 77%.

Le due classifiche sono, in fondo, complementari: l'indice di gradimento de Il Trono di Spade è in calo e, di conseguenza, salgono vertiginosamente i flame sull'andamento dell'ultima stagione, che sta dividendo il fandom come mai prima d'ora.

Voi che ne pensate di GOT 8, finora?

Una piccola nota: i dati che vedete nel grafico in basso sono aggiornati a qualche ora fa. Quelli attuali sono invece indicati nelle righe soprastanti. C'è stato un lieve rialzo per la 8x03 (dell'uno per cento) e addirittura un ribasso per la 8x04 (due per cento). Segno che lo score è soggetto a continue oscillazioni, ma il trend sembra essere ben definito.