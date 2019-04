Game of Thrones 8: Carice van Houten sul ritorno di Melisandre

Tra i tanti personaggi ripresentati nella premiere dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, che come vi abbiamo spiegato ha offerto moltissime citazioni al pilot originale, i fan avranno sicuramente notato l'assenza di una delle star più amate della serie, Carice van Houten.

Proprio l'interprete dell'ambigua maga Melisandre, nel corso di un'intervista promozionale con Yahoo!, ha parlato dell'arco narrativo del suo personaggio, del suo ruolo nel mondo di Westeros e soprattutto ha anticipato un suo esplosivo ritorno nel corso della stagione conclusiva.

"Credo che a questo punto lei probabilmente si consideri più un sensale, riunisce le persone giuste nel posto giusto", ha detto la van Houten. "Sì, il suo compito è quello di guidare le persone nella giusta direzione perché facciano ciò che sono destinati a fare."

Alla domanda su un possibile incontro con Cersei Lannister, l'attrice ha minimizzato la faccenda, forse anticipando il fatto che i due personaggi non si incroceranno mai ... o forse no:

"Mi sarebbe piaciuto un incontro tra lei e Cersei, sarei stata davvero curiosa. So che parlando in questi termini sto già rovinando qualcosa, facendo intuire che non abbiamo girato alcuna scena insieme, però, beh, chissà, magari sto mentendo!"

La Van Houten si è detta estremamente grata per l'opportunità che le è stata concessa nel lavorare nella serie HBO, e confermando il suo ritorno nell'ultima stagione di Game of Thrones, l'attrice ha parlato delle possibilità che il ruolo di Melisandre ha offerto alla sua carriera.

"Tutto ciò che è bello deve finire ad un certo punto, e soprattutto con una storia come questa sarebbe stato insensato trascinarla inutilmente per altre stagioni. È triste quando le cose terminano, ma è anche bello accogliere quella tristezza perché rende significativo quella fine. Sarò per sempre grata a questa serie, per me è stata una specie di rompighiaccio - mi è molto più facile ottenere audizioni e contattare le persone giuste, adesso."

Vi ricordiamo che la seconda puntata di Game of Thrones 8 andrà in onda in lingua originale sottotitolata su Sky Atlantic nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 alle 3:00; sarà poi riproposta lunedì 22 alle 22:00, sempre su Sky Atlantic e sempre in versione originale con sottotitoli. Nell'attesa, potete gustarvi queste nuove immagini ufficiali tratte dal teaser trailer della puntata.