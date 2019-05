Game of Thrones 8, di chi sono gli 'occhi verdi' che chiuderà Arya Stark?

Dopo aver impugnato la daga che ha salvato Grande Inverno, per Arya Stark è tempo di mietere nuove vittime. Tutte le teorie sui prossimi sviluppi di Game of Thrones 8 convergono verso un risvolto molto atteso: a chi appartengono gli 'occhi verdi' che la figlia di Ned Stark è destinata a chiudere?

Per chi non ricordasse, facciamo un breve recap: Melisandre, quando ha incontrato Arya durante la battaglia di Grande Inverno, ha ricordato alla ragazza una profezia che le fece molti anni prima, quando le due si conobbero e la Donna Rossa prese tra le proprie grinfie l'ignaro Gendry, che sarebbe servito a Stannis come sacrificio per vincere la Guerra dei Cinque Re.

Melisandre ha detto che Arya è destinata a chiudere occhi marroni, occhi azzurri e occhi verdi. Se gli occhi marroni sono un tratto piuttosto comune, e possono indicare molte delle vittime che ha già eliminato fino a questo momento, d'altro canto gli occhi azzurri non possono che ricondurre al Re della Notte, che ha infatti trovato la morte per mano dell'impavida assassina.

Resta da capire a chi appartengano gli occhi verdi, senza dubbio un tratto distintivo peculiare come quelli azzurri: tutti gli indizi ricondurrebbero a Cersei, che in effetti è il nome principale tra quelli rimasti sulla famosa lista di Arya Stark. Ma non dimentichiamo che anche Daenerys ha gli occhi di quel colore, e vista la deriva pericolosamente tirannica verso cui Game of Thrones sta conducendo la madre dei draghi, non è da escludere che Arya possa attentare alla vita della principale pretendente al Trono di Spade.

Che ne pensate? Intanto, sempre a proposito del personaggio di Arya, l'attrice Maisie Williams è intervenuta contro chi ha fatto polemica nei riguardi della scena di sesso che la coinvolge nella 8x02.